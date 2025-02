LO SPOGLIATOIO. Maledetta sfortuna: "Vietato mollare»

A fine partita la Curva cantava e la squadra ascoltava. In 90 minuti due lenzuoli che miravano la gestione degli ultimi mesi, ma il supporto non è mancato e Salvatore Bocchetti apprezza: "Lo spirito e la voglia non sono da ultima in classifica. La squadra non accetta questa posizione, è una sconfitta dura da accettare: perdiamo per uno sfortunato autogol, ma abbiamo creato e dobbiamo sempre combattere così".

L’analisi del tecnico arriva mentre dal Milan arrivava il no definitivo al prestito di Camarda e dalla Svizzera era in arrivo Silvere Ganvoula, attaccante classe 1996 dello Young Boys, 26 presenze e 6 gol fino a qui. Uno di questi in Champions League contro l’Atalanta. "Chiunque arriverà dovrà avere lo stesso spirito dimostrato dalla squadra: non dobbiamo mollare". M.C.