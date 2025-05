Monza-Atalanta: Nesta cerca di evitare la retrocessione in Serie B

"Se vinciamo con l’Atalanta evitiamo di andare in Serie B davanti al nostro pubblico. E poi vogliamo davvero scongiurare di retrocedere come peggior squadra della Serie A per punti fatti". Nonostante il destino del Monza sia ormai segnato - in caso di ko o pareggio oggi la retrocessione sarà aritmetica -, il tecnico Alessandro Nesta vuole ritardare l’inevitabile. E nel derby lombardo (ore 15 all’U-Power Stadium) contro la Dea i biancorossi scendono in campo per salvare almeno l’onore. Andando così a caccia di quella vittoria che in campionato manca da quasi quattro mesi e contro i bergamaschi addirittura dal 1999. Ma come nella sfida alla Juventus di domenica scorsa l’impresa appare improba visto che l’Atalanta è ben determinata a blindare il piazzamento in Champions.

Nel Monza soliti e numerosi indisponibili. Saranno infatti ancora assenti Keita, Ganvoula, Gagliardini, Izzo, il lungodegente Pessina e Zeroli. Oltre a loro è out per squalifica anche Carboni, mentre Turati (influenzato) andrà valutato. In porta dunque probabile chance dal 1’ per Pizzignacco che tra l’altro sarà quasi sicuramente il portiere principale dei brianzoli l’anno prossimo. In difesa recupera D’Ambrosio per la panchina: insieme a Pedro Pereira e Caldirola dovrebbe giocare dall’inizio Palacios. Per il resto tra centrocampo e attacco scelte obbligate per Nesta, che confermerà il blocco visto a Torino.

In conferenza l’allenatore si è lasciato andare a delle riflessioni piuttosto amare sulla situazione del club, sottolineando il peso dell’assenza del defunto presidente Silvio Berlusconi: "Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto. Qualche anno fa il club era come il Como oggi. La morte del Presidente Berlusconi ha invertito la rotta. Passi dall’essere una squadra in cui tutti vogliono andare ad una in cui tanti giocatori magari oggi non vogliono andare e questo è un gran problema".

(3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. All. Nesta.