Monza attivo sul mercato: in arrivo Adorni e Zeroli, addio a Machin

Dopo i primi colpi ad inizio giugno e la nomina di Paolo Bianco come nuovo allenatore, il Monza torna ad essere parecchio attivo sul mercato. I biancorossi hanno praticamente chiuso (manca però l’ufficialità) per il difensore del Brescia, Davide Adorni (nella foto). Con l’esperto centrale, classe 1992, i brianzoli andrebbero a rinforzare decisamente la retroguardia. Nello stesso reparto il tecnico Bianco dovrà poi valutare anche Valentin Antov, di rientro dal prestito biennale alla Cremonese. Il bulgaro ha ben figurato nelle fila grigiorosse e ha numeri e caratteristiche adatti alla Serie B. A centrocampo, invece, si avvicina il ritorno (sempre in prestito) di Kevin Zeroli dal Milan. Il classe 2005 ha appena lasciato Monza - dove ha giocato da gennaio a maggio - ma sembra destinato a ricongiungersi ai biancorossi per proseguire il proprio percorso di crescita. Infine saluta ufficialmente il club José Machin. Il regista guineano, protagonista di uno dei gol decisivi nella storica finale playoff del 2022 che ha portato i brianzoli in Serie A, ha rescisso consensualmente il contratto dopo un’ultima stagione passata tra Frosinone e Spagna.

Intanto oggi alle 10.30, presso la Chiesa San Gerardo di Monza, si terranno i funerali di Aurelio Cazzaniga, celebre e storico ex presidente biancorosso scomparso lunedì. Saranno presenti l’a.d. Adriano Galliani e una delegazione del club. Alessandro Stella