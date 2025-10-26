Monza, basta un tempo. Bianco vola: è secondo

di Matteo Baconcini MONZA Continua il momento d’oro del Monza, che all’U-Power Stadium supera la Reggiana per 3-1 e centra la terza vittoria consecutiva, candidandosi tra le principali antagoniste del Modena nella corsa ai vertici della Serie B. Una partita vibrante, di grande intensità e spettacolo, con un primo tempo ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di Bianco entra in campo con l’atteggiamento giusto e sblocca la gara dopo appena due minuti: errore in disimpegno della difesa granata, con Rover che rilancia addosso a Mendicino, la palla carambola su Dany Mota, che non perdona e firma l’1-0. Per il portoghese è un gol liberatorio, il primo in casa dopo oltre sei mesi di digiuno. La Reggiana però non si scompone e reagisce subito. È pareggio prima del quarto d’ora: Bertagnoli recupera su Colpani, rimasto a terra dopo un contrasto, e lancia in profondità Rover, che si riscatta servendo un cross preciso per Novakovich. L’attaccante statunitense insacca di testa l’1-1, trovando la sua prima rete in campionato.

Il Monza è però in giornata di grazia. Trascinati dal ritmo e dall’entusiasmo del pubblico, i biancorossi tornano subito a spingere e al 25’ trovano il nuovo vantaggio con il giocatore di maggiore esperienza, Armando Izzo: il difensore si inserisce in area e, servito da un ispiratissimo Mota, firma il 2-1 con un destro chirurgico all’incrocio. La squadra di Bianco non si ferma e continua a pressare alto, soffocando le ripartenze della Reggiana. Al 38’ Rover perde ancora una volta un pallone sanguinoso in uscita, Mota recupera e dal limite calcia rasoterra, trovando l’angolo basso e la doppietta personale. Una rete che suggella una prestazione sontuosa del numero 47, tornato ai livelli migliori. Nella ripresa il ritmo cala, ma la gara resta viva con occasioni da entrambe le parti. Il Monza sfiora più volte il poker, senza però trovare il colpo del ko. La Reggiana ci prova da fuori, ma Thiam è attento e conserva il vantaggio. Il 3-1 finale conferma il grande stato di forma dei biancorossi, solidi e convincenti. Tre punti pesanti che rafforzano la fiducia di un gruppo ormai consapevole della propria forza.