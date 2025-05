Monza chiude la Serie A con una sconfitta: Empoli vince 3-1

Termina con una mesta sconfitta la Serie A del Monza tra le mura amiche dell’U-Power Stadium. I biancorossi, nonostante un ottimo primo tempo e il momentaneo vantaggio di Birindelli, si fanno rimontare e cedono 3-1 all’Empoli. Nesta chiude la sua stagione da allenatore senza vittorie casalinghe. I toscani invece si giocheranno la salvezza all’ultima giornata. Sugli spalti gli ultras brianzoli ironizzano sulla retrocessione con lo striscione “Bentornata Serie B”. E poi omaggiano il compianto presidente Silvio Berlusconi, principale autore di quelli che sono stati anni magici per la piazza biancorossa: “Grazie Silvio per il sogno”. Seguito però da un’eloquente ed ennesima stoccata al proprio Amministratore Delegato: “Grazie Galliani per il risveglio”.

Empoli subito pericoloso al 6’ con Fazzini, Pizzignacco si distende in tuffo e allontana. Due minuti dopo gli ospiti sfiorano di nuovo la rete: Fazzini verticalizza per Gyasi che mette in area dove Cacace manda sul fondo da pochi passi. L’Empoli ha bisogno dei tre punti e preme sull’acceleratore, mentre il Monza nella prima parte di gara si limita a difendere. E al 22’ Marianucci su corner colpisce a botta sicura trovando l’opposizione decisiva di Carboni. Al 28’ però ecco il primo squillo biancorosso, Akpa Akpro calcia da fuori e sfiora la traversa. E alla mezz’ora il Monza la sblocca a sorpresa: Akpa recupera palla, Caprari imbuca magistralmente per Birindelli che tutto solo batte Vazquez. I padroni di casa prendono coraggio e al 36’ vanno due volte vicino al raddoppio con Keita e Carboni. I lombardi terminano il primo tempo tra gli applausi.

Nella ripresa l’Empoli riparte con un piglio diverso e al 2’ il neo-entrato Colombo spacca la traversa con un gran sinistro dalla distanza. E dopo due minuti l’ex della gara pareggia i conti: cross di Fazzini, controllo e diagonale fulmineo in rete. Il Monza sembra essere rimasto negli spogliatoi e al 6’ i toscani completano la rimonta grazie al colpo di testa di Viti su corner. I biancorossi di fatto si arrendono e al 14’ arriva il tris ospite: Esposito lancia Gyasi che calcia sul primo palo. La palla colpisce il legno, sbatte contro lo sfortunato Pizzignacco ed entra. La gara da quel momento si addormenta e si avvia al termine senza ulteriori sussulti.