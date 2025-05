Monza-Empoli: Nesta cerca l'ultimo successo in Serie A e riflette sul futuro

Evitato il record di peggior squadra della storia della Serie A a 20 squadre, il Monza ospita, oggi alle 20.45, l’Empoli con due obiettivi simbolici. Salutare la Serie A con un ultimo successo casalingo ed essere arbitro imparziale della lotta salvezza, che coinvolge i toscani e altre diverse squadre. "Non ho mai vinto in casa, ci terrei a chiudere con i tre punti. Per me è molto importante. Dobbiamo trovare le nostre motivazioni, certo molto differenti dai loro obiettivi", ha chiarito il tecnico biancorosso, Alessandro Nesta. L’allenatore poi ha parlato del suo futuro con parole che sanno di addio: "Comunicherò a breve la mia decisione. Monza è una piazza paziente, con gente super. Auguro a qualsiasi allenatore di venire qua, perché si sta davvero bene". Per quanto riguarda la partita odierna i brianzoli devono far fronte ancora ai soliti numerosi indisponibili. Oltre allo squalificato Pereira sono sempre out per infortunio Gagliardini, Ganvoula, Izzo e Pessina, a cui si aggiungono Caprari e Forson. In attacco dovrebbe rivedersi Petagna dal 1’, accanto a Keita.

Probabile formazione (3-5-2): Pizzignacco, Lekovic, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Petagna. All. Nesta.

Alessandro Stella