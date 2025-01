Monza-Fiorentina 2-1, Ciurria e Maldini regalano tre punti in ottica salvezza

Monza, 13 gennaio 2025 - Il Monza ha sconfitto la Fiorentina nel monday night della 20^ giornata di Serie A. I brianzoli si sono imposti per 2-1 tra le mura amiche, grazie alle marcature di Ciurria e Maldini. Ai viola non è servito il calcio di rigore di Beltran, utile solamente ad accorciare le distanze e a regalare un ultimo quarto d'ora di fuoco. Per la squadra di Bocchetti si tratta di una vittoria fondamentale in ottica salvezza: i lombardi, infatti, restano all'ultimo posto, ma accorciano a -6 dal quartultimo posto. Per gli uomini di Palladino, al contrario, si tratta di una occasione mancata per superare in classifica la Juventus, che resta quinta davanti ai gigliati.

Le formazioni titolari

Bocchetti schiera il suo Monza con il 4-4-2 di partenza. Turati difende i pali, Izzo comanda la difesa composta da Pablo Marì e Carboni. Bianco sostituisce all'ultimo secondo l'infortunato Birindelli sulla fascia, dall'altra parte si sistema Pedro Pereira. Centralmente ci sono Bondo e Akpa Akpro, mentre Ciurria e Maldini si posizionano sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta mobile Maldini. Palladino preferisce il 4-2-3-1 per la sua Fiorentina. In porta c'è De Gea, protetto da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens. Adli e Richardson compongono la diga in mediana, Colpani, Gudmundsson e Sottil si muovono dietro Kean.

Primo tempo

La prima opportunità da gol è della Fiorentina, al minuto 5. Colpani mette al centro da calcio d'angolo, il pallone dopo un rimpallo diventa buono per Gudmundsson, che però spara altissimo di piattone dal cuore dell'area. I viola spingono bene in questo avvio, anche se il Monza sembra comunque vivo. Al 12' Sottil punta Izzo, si libera per il tiro e il suo destro a giro si spegne sul fondo. Poco dopo Colpani prova a ritagliarsi spazio come il compagno, ma stavolta Izzo devìa la conclusione sull'esterno della rete. I toscani conquistano un calcio di rigore al minuto 17: un'entrata scomposta di Marì su Sottil convince il direttore di gara a fischiare il penalty, ma il Var richiama l'arbitro all'on field review. Il fischietto odierno analizza l'episodio e cancella la propria decisione precedente, compresa anche l'ammonizione che aveva inflitto al difensore spagnolo. I padroni di casa si rendono pericolosi al 24', quando Bondo ci prova da fuori area e va vicino all'incrocio dei pali protetti da De Gea. I ritmi si abbassano e sono i brianzoli, alla fine, a sbloccare il risultato. Al 44' Comuzzo interviene su Maldini, la sfera diventa buona per Ciurria che di sinistro conclude alla perfezione: De Gea battuto e 1-0. Durante il recupero c'è ancora tempo per un'ultima conclusione di Maldini, che va a centimetri dal raddoppio. Le squadre vanno al riposo con i ragazzi di Bocchetti sopra nel punteggio.

Secondo tempo

La Fiorentina torna in campo con il desiderio di recuperare il risultato. Al 53' Turati intercetta una incursione di Dodò, il pallone diventa goloso per Beltran, che calcia a botta sicura e trova il salvataggio sulla linea di Carboni. Più tardi ci prova anche Gosens, che dalla distanza scaglia un bolide mancino che termina sopra la traversa. Il Monza, dopo aver subito un quarto d'ora di assedio, trova a sorpresa il gol del raddoppio. Pereira pennella un cross delizioso dalla destra, sul quale si avventa Maldini, che di piatto al volo brucia tutti compreso De Gea per il 2-0. I gigliati riaprono il match al 74', quando Beltran conquista un calcio di rigore per fallo di Carboni e lo concretizza. I minuti iniziano a scarseggiare e i brianzoli vanno vicini al colpo del k.o all'85', con Djuric che calcia addosso a De Gea su assist di un ispiratissimo Maldini. Poco dopo sono i viola a sfiorare il pari, con Turati che esce male e concede a Ikoné la possibilità di calciare da posizione estremamente angolata.

Il tabellino del match

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí (46' Martins), Carboni; Bianco (90+4' Valoti), Bondo, Akpa Akpro (90+4' Vignato), Pedro Pereira; Ciurria, Caprari (58' Djuric); Maldini (90+1' Petagna). Allenatore: Bocchetti. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (68' Parisi); Adli, Richardson (63' Folorunsho); Colpani (68' Ikoné), Gudmundsson (46' Beltran), Sottil (75' Kouamé); Kean. Allenatore: Palladino. Marcatori: 44' Ciurria (Mon), 63' Maldini (Mon), 74' Beltran (R, Fio) Direttore di gara: Federico Dionisi Ammonizioni: Turati (Mon), Pereira (Mon), Bondo (Mon), Ranieri (Fio), Ciurria (Mon) Espulsioni: -

