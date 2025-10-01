Monza, incrocio pericoloso. Vincere e dribblare la crisi

Quello di Empoli (calcio di inizio ore 20.30 allo stadio Castellani) rappresenta già un primo piccolo, ma importante bivio stagionale per il Monza. Il ko casalingo contro il Padova ha lasciato grosso malumore nell’ambiente e da questa sera serve un deciso cambio di passo. La classifica, seppur corta, va rimpinguata di punti e, più in generale, una vittoria è fondamentale per ridare fiducia al gruppo e stabilizzare la posizione in panchina del tecnico Paolo Bianco (che non ha parlato in conferenza a causa del poco tempo tra una gara e l’altra). La nuova proprietà, insediatasi al comando del club in modo ormai definitivo, va a caccia del primo successo esterno della propria era.

Non sarà facile visto che il Monza non vince in trasferta da cinque mesi e non si impone sul campo dei toscani da quasi 35 anni. In più, l’Empoli ha lo stesso disperato bisogno di rivalsa. Gli uomini di Pagliuca hanno raccolto appena cinque punti in altrettante gare: quello odierno è senza dubbio uno scontro tra retrocesse nobili, ma altamente deluse. "Il Monza è una squadra che ha mantenuto 12-14 giocatori della scorsa stagione, mentre noi abbiamo cambiato tantissimo. Anche loro si trovano in una situazione di risultati simile alla nostra. Sarà quindi una partita difficile, dove gli episodi potranno incidere", ha sottolineato il tecnico dei toscani. Per tornare a sorridere i brianzoli dovranno sterzare decisamente soprattutto sul piano della manovra offensiva. In sei gare tra campionato e Coppa Italia i biancorossi hanno segnato appena quattro reti, due delle quali con Alvarez che anche oggi sarà intoccabile al centro dell’attacco.

Sulla tre quarti, invece, dovrebbero esserci nuovamente ampie rotazioni: dentro dal 1’ Caprari e Galazzi, autori di un buon ingresso contro il Padova, e panchina per Colpani, Maric e Keità Balde (tornato a disposizione dopo il grave lutto familiare). Da valutare le condizioni di Dany Mota, mentre non ci saranno i soliti lungodegenti Antov e Forson oltre a Sardo (impegnato con la Nazionale U20) e soprattutto capitan Pessina: causa lesione all’adduttore, rientrerà dopo la sosta. Al suo posto pronto Zeroli che è favorito su Colombo. Sulla fascia destra Ciurria torna dalla squalifica e sostituisce Birindelli, apparso assai opaco sabato scorso. Possibili novità anche in difesa, dove almeno uno tra Carboni e Delli Carri potrebbe far rifiatare alcuni dei tre soliti titolari. Le varie novità, seppur non certe, appaiono inevitabili in relazione anche a una corretta gestione delle forze in questa settimana, quando la squadra giocherà ogni tre giorni.

(3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, A. Carboni; Ciurria, Obiang, Zeroli, Azzi; Galazzi, Caprari; Álvarez. All. Bianco.