Monza-Juventus: Le pagelle, Turati si salva, Pereira e Bianco deludono

TURATI 6. Incolpevole sui due gol, evita il tris salvando su Gonzalez ad inizio ripresa.

P. PEREIRA 5. Perde la palla che porta al raddoppio di Kolo Muani. Patisce ogni assalto avversario.

CALDIROLA 5,5. Prova a mettere in campo la sua esperienza, ma soffre le imbucate e la velocità degli attaccanti bianconeri.

CARBONI 5,5. Meno traballante rispetto ai compagni di reparto, tuttavia anche lui è in costante apnea. Nervoso nel finale, rischia il rosso.

BIRINDELLI 5. Spreca in contropiede ad inizio gara. Anche nella ripresa manca una buona occasione. Poco cattivo.

AKPA AKPRO 5. Lascia agire troppo facilmente Nico Gonzalez in occasione dell’1-0. Non dà mai molta sicurezza.

BIANCO 5. Sovrastato a centrocampo. Scivola, liberando la strada a Kolo Muani sul 2-0. Fa espellere Yildiz: troppo poco.

CASTROVILLI 5,5. In mezzo si vede pochissimo, i dirimpettai bianconeri hanno un altro passo. Molle anche nel secondo tempo quando avrebbe più spazio.

KYRIAKOPOULOS 5,5. Schiacciato in fase difensiva, non riesce a sprigionare la propria velocità nel primo tempo. Più attivo nella ripresa.

CAPRARI 5. Cerca di muoversi tra le linee senza incidere. Nel secondo tempo ha più campo, ma fatica comunque ad accendersi.

DANY MOTA 5. Pomeriggio difficile, non gli arrivano mai palloni giocabili. ALL. NESTA 5. La squadra è decimata ma questa volta anche l’approccio non è dei migliori. Il carattere chiesto in conferenza rimane solo nelle intenzioni. Questo finale di stagione è un’agonia.

Forson 6. Ingresso positivo, sfida Weah a viso aperto ed è il più pericoloso tra i suoi.

Petagna 5,5. Con lui Nesta prova a dare peso all’attacco, mossa che non paga. Sensi sv, Ciurria sv, Vignato sv.

Voto squadra 5. Al.St.