Monza ko nel test a Parma. Capolupo, sorriso Bianco

Una sconfitta di misura ma anche diverse buone indicazioni contro una squadra di categoria superiore. A Collecchio il Monza cede 2-1 al Parma nell’amichevole organizzata per mantenere il ritmo gara durante la pausa Nazionali. Al vantaggio biancorosso di Capolupo hanno risposto le reti emiliane di Almqvist e Cutrone. Il tecnico Bianco, considerate le diverse defezioni, ha proposto dall’inizio una formazione mista tra titolari e riserve per poi fare ampie rotazioni nella ripresa. Oltre al giovane Capolupo, buona prestazione da parte di Keita (autore dell’assist e di diverse giocate degne di nota) e Maric che nel secondo tempo ha sfiorato più volte il pareggio. In vista della ripartenza del campionato (sabato prossimo a Frosinone) il Monza punta a recuperare gli indisponibili: da Pessina, Dany Mota e Ciurria, fino a Lucchesi e Ravanelli che ieri non sono scesi in campo per un leggero affaticamento muscolare. A metà settimana è atteso infine il rientro di Alvarez, impegnato in questi giorni con l’Uruguay. Dopo il periodo di adattamento alla Serie B i brianzoli vogliono accelerare in termini di risultati e prestazioni, ma per farlo servirà avere tutti i giocatori al massimo della condizione.

PARMA-MONZA 2-1 (1-1)Marcatori: 8’ pt Capolupo (M), 37’ pt Almqvist (P), 3’ st Cutrone (P).