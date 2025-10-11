Acquista il giornale
  4. Monza ko nel test a Parma. Capolupo, sorriso Bianco

Vantaggio brianzolo con il 19enne, poi la rimonta firmata da Almqvist e Cutrone

di Redazione Sport
11 ottobre 2025
Paolo Bianco (48 anni) allenatore del Monza al momento settimo in classifica

Una sconfitta di misura ma anche diverse buone indicazioni contro una squadra di categoria superiore. A Collecchio il Monza cede 2-1 al Parma nell’amichevole organizzata per mantenere il ritmo gara durante la pausa Nazionali. Al vantaggio biancorosso di Capolupo hanno risposto le reti emiliane di Almqvist e Cutrone. Il tecnico Bianco, considerate le diverse defezioni, ha proposto dall’inizio una formazione mista tra titolari e riserve per poi fare ampie rotazioni nella ripresa. Oltre al giovane Capolupo, buona prestazione da parte di Keita (autore dell’assist e di diverse giocate degne di nota) e Maric che nel secondo tempo ha sfiorato più volte il pareggio. In vista della ripartenza del campionato (sabato prossimo a Frosinone) il Monza punta a recuperare gli indisponibili: da Pessina, Dany Mota e Ciurria, fino a Lucchesi e Ravanelli che ieri non sono scesi in campo per un leggero affaticamento muscolare. A metà settimana è atteso infine il rientro di Alvarez, impegnato in questi giorni con l’Uruguay. Dopo il periodo di adattamento alla Serie B i brianzoli vogliono accelerare in termini di risultati e prestazioni, ma per farlo servirà avere tutti i giocatori al massimo della condizione.

PARMA-MONZA 2-1 (1-1)Marcatori: 8’ pt Capolupo (M), 37’ pt Almqvist (P), 3’ st Cutrone (P).

© Riproduzione riservata

