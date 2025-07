Monza, la firma slitta. Ultimi dettagli alla meta per il cambio di proprietà. È già rebus allenatore

Il tanto atteso signing tra Fininvest e la cordata americana Beckett Layne Ventures guidata da Brandon Berger slitta ancora. Nemmeno ieri, infatti, sono arrivate ufficialità sul cambio di proprietà in casa Monza. L’affare ovviamente rimane in piedi e ogni giorno, compresa la giornata odierna, ormai potrebbe essere quello buono. Le parti portano avanti il riserbo più assoluto ed è evidente che prima di uscire allo scoperto ogni dettaglio, di una trattativa da circa 30 milioni, deve essere perfezionato. Rimanendo in tema all’eventuale passaggio di proprietà tengono banco anche le voci di un clamoroso cambio di allenatore. Paolo Bianco, fresco di firma e scelto dall’attuale dirigenza italiana, potrebbe essere subito rimpiazzato con Daniele De Rossi, tra i principali favoriti alla successione. Ma attualmente non arriva nessun tipo di conferma diretta e non appare in generale una cosa così probabile: se Bianco venisse esonerato i biancorossi avrebbero a libro paga tre tecnici, considerando pure Salvatore Bocchetti.

Intanto, lato campo, il Monza ha salutato diversi giocatori a cui da ieri è scaduto il contratto. Lasciano la Brianza i difensori Luca Caldirola, Danilo D’Ambrosio e Pedro Pereira e i centrocampisti Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Samuele Vignato. Chi più e chi meno hanno tutti dato un contributo alla causa biancorossa in queste stagioni, ma soprattutto i tre difensori sono sempre stati centrali nel progetto e andranno rimpiazzati adeguatamente. Da oggi il Monza per ora ha in rosa “solo“ 19 giocatori di movimento e molti di questi sono destinati all’addio. I centrali rimasti - Arvid Brorsson, Andrea Carboni e Armando Izzo, a cui si aggiunge Valentin Antov tornato dal prestito biennale alla Cremonese - andranno tutti valutati. A centrocampo, con la giusta offerta, hanno grosse possibilità di salutare Samuele Birindelli, Andrea Colpani e Matteo Pessina. Patrick Ciurria, invece, potrebbe rimanere insieme chiaramente ai tre nuovi innesti: Pedro Obiang, Jacopo Sardo e Kevin Zeroli.

Anche in attacco c’è aria di rivoluzione. Keità Balde ha rinnovato, il giovane figlio d’arte Kevin Martins è considerato un gioiellino da preservare, ma per il resto sono tanti i possibili partenti. Le situazioni di Gianluca Caprari, Omari Forson e Silvere Ganvoula andranno valutate, mentre il futuro di Mirko Maric, Dany Mota e Andrea Petagna sembra ben lontano da Monza. Tuttavia ogni mossa, acquisto o cessione che sia, resta sempre strettamente collegata agli sviluppi societari. In entrata, per il terzino Adam Bakoune del Milan, si attende solo l’ufficialità, mentre Walid Cheddira del Napoli e Omar Correia della Triestina rappresentano delle opzioni tra mediana e attacco. Sempre da oggi si inizierà a delineare meglio la situazione dei Brescia e dei suoi giocatori. In tal senso il portiere Luca Lezzerini e il centrocampista Michele Besaggio sono da tempo corteggiati dai brianzoli. Insomma, luglio è iniziato e con lui il mercato: il Monza è pronto a riscrivere il futuro in ogni reparto del club.