Monza, Nesta ai saluti: “Spero che il club faccia meglio senza di me”

Monza, 25 maggio 2025 – Dopo un anno travagliato, termina l'avventura di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza. Il tecnico, arrivato lo scorso 12 giugno dopo una stagione alla Reggiana, con la quale aveva concluso all'undicesimo posto in classifica in Serie B, ha subito trovato delle difficoltà, tanto da essere esonerato il 23 dicembre successivo dopo la sconfitta interna contro la Juventus. Il 10 febbraio è stato richiamato dalla società brianzola in sostituzione di Bocchetti, che aveva preso il suo posto, ma non è mai riuscito a fare il cambio di marcia, con la stagione che si è conclusa con la retrocessione dei biancorossi. Ieri il Monza ha salutato la Serie A con la sconfitta per 2-0 contro il Milan, squadra della quale Nesta è diventato un simbolo nell'arco della sua carriera, collezionando 326 presenze totali. Al termine della gara, il tecnico romano ha parlato nella conferenza stampa post partita, facendo un bilancio della stagione e augurando un futuro più roseo sia per sé stesso che per il Monza: “La mia esperienza a Monza termina qui: spero che il club faccia meglio senza di me, così come io senza il Monza. In questa stagione ho fatto degli errori, alcuni li ho accettati e altri non avrei dovuto farlo, ma preferisco non dirlo. Ora voglio ripartire e sistemare il mio staff per tornare a giocarmela: sono aperto per andare ovunque: voglio mettermi in gioco”. In conclusione, l'ex difensore ha parlato anche della situazione del Milan, anch'esso alle prese con una stagione al di sotto delle aspettative: “È triste vivere questo stadio così. Questo pubblico sa di calcio, se fischiano vuol dire che qualcosa sta andando male. Sono stato al Milan per dieci anni e anche nei momenti difficili il pubblico ci ha sempre aiutato”. La prima esperienza in Serie A non è stata per nulla semplice per Nesta, con il Monza che è finito quasi subito nelle zone roventi della classifica e non è mai riuscito ad uscirne. In stagione, i brianzoli hanno conquistato solo 18 punti, dati da 3 vittorie, 9 pareggi e ben 28 sconfitte. Ora la squadra ripartirà dalla Serie BKT, dopo tre stagioni in massima serie: il compito più difficile spetterà alla dirigenza, che dovrà riuscire a ricostruire un progetto vincente, ma non potrà contare su Alessandro Nesta, che non sarà più l'allenatore dei biancorossi.