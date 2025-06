Monza: Paolo Bianco vicino alla panchina, rinnovo ufficiale per Keita Balde

Le grandi manovre, almeno sul piano tecnico, sono ufficialmente partite in casa Monza. Il club brianzolo, in vista della nuova stagione, inizia a delineare i propri punti fermi. Per quanto riguarda il nuovo allenatore è sempre più vicino l’arrivo di Paolo Bianco dal Frosinone. Dopo una stagione travagliata in Ciociaria, dove comunque ha raggiunto la salvezza (salvo colpi di scena giudiziari), l’ex vice di Roberto De Zerbi è pronto ad una nuova avventura in Brianza. Manca ancora l’ufficialità per la conferma dell’operazione, ma negli ultimi giorni tutti gli altri profili accostati ai biancorossi si sono allontanati.

Lato “rosa“ invece è ufficiale il rinnovo di contratto per Keita Balde, che ha firmato fino al giugno 2027. L’attaccante senegalese, arrivato a Monza in febbraio e autore di 2 reti in 11 presenze, nonostante la retrocessione e le difficoltà della squadra si era sempre detto pronto a rimanere anche nella serie cadetta. Keita di fatto rappresenta il secondo colpo di mercato dei brianzoli, dopo l’arrivo del giovane centrocampista classe 2005 Jacopo Sardo. In uscita invece si registra il sempre più probabile addio di Georgios Kyriakopoulos: l’esterno greco dovrebbe tornare in patria o al Panathinaikos o all’Aek Atene.

Alessandro Stella