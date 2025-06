Monza: Pedro Obiang arriva dal Sassuolo, Kyriakopoulos torna in Grecia

Se da un lato il nome del nuovo allenatore (Paolo Bianco del Frosinone è sempre in pole, ma la situazione va ancora sbloccata) non è sicuro al cento per cento, dall’altro il mercato dei giocatori in casa Monza prosegue a ritmo serrato. I biancorossi hanno messo a segno anche il colpo Pedro Obiang, che arriva a parametro zero dal Sassuolo neopromosso in Serie A. Il centrocampista ha già sostenuto le visite mediche e si è accordato con i brianzoli per un anno con opzione per un’ulteriore stagione. Obiang è di fatto il terzo acquisto estivo dei brianzoli, dopo il giovane Jacopo Sardo, classe 2005, e Keità Balde (prolungamento del contratto). Rappresenta un innesto di esperienza in mezzo al campo. Nell’annata appena conclusa ha contribuito concretamente al ritorno del Sassuolo in Serie A, con 35 presenze (di cui diverse da titolare) e un gol. In generale il centrale ha un’ottima conoscenza del calcio italiano: sono undici le stagioni collezionate in carriera tra A e B.

Per il resto in uscita si registra l’addio di Georgios Kyriakopoulos: l’esterno greco lascia Monza dopo due stagioni non brillantissime. Per lui sarà ritorno in patria, al Panathinaikos. Visite mediche già svolte e affare intorno ai 2 milioni per i lombardi. Sempre per quanto riguarda le cessioni, non è da escludere quella di Samuele Birindelli. Il terzino classe 1999, tra i pochi a salvarsi nella pessima stagione dei brianzoli, piace molto in Serie A. Su di lui ci sono infatti Bologna, Como e Torino.

Passando all’altro delicato tema, vale a dire il passaggio di proprietà, la situazione resta invece in stallo. La pista dell’italiano Andrea Radrizzani appare sempre più fredda. Rimangono dunque in corsa vari fondi americani, tra cui il Blue Crow Sports Group. Infine la Lega Serie A ha definito la data dell’esordio del Monza per l’annata 2025/26: tra il 16 e il 17 agosto i lombardi giocheranno i trentaduesimi di Coppa Italia contro Brescia o Frosinone.

