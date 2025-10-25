Monza troppo forte: la Reggiana cade per 3-1. Martedì arriva il Modena

Reggio Emilia, 25 ottobre 2025 – Ci ha provato, a tratti, nel primo tempo, ma una Reggiana rimaneggiata si è dovuta inchinare alla superiorità di un Monza che ha giocatori di tutt'altro spessore, perdendo per 3-1.

Si ferma a tre la striscia positiva di risultati.

Pronti, via, e Mota segna dopo un rimpallo tra Rover e Mendicino.

Novakovich trova il primo gol reggiano di test facendo 1-1, ma poco dopo Izzo la mette all'incrocio per il 2-1. Poco prima della pausa ecco il 3-1 che chiude i giochi: ancora sfortunato Rover nel perdere una palla in uscita, e il portoghese Mota fa doppietta col tris dei brianzoli.

Nel secondo tempo non succede niente: si rivede in campo, però, Gondo.

Momentaneamente, con 12 punti, la Reggiana è al nono posto, a +6 sui playout. Ora tutti gli occhi sono su martedì: alle ore 20.30 a Reggio arriverà il Modena, capolista e imbattuto. Grande attesa per questo derby.

Il tabellino

MONZA-REGGIANA 3-1

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo (1’st Ravanelli), Delli Carri, Carboni (33’st Lucchesi), Birindelli, Colombo, Pessina (18’st Obiang), Azzi; Colpani (12’st Maric), Keita (12’st Zeroli); Mota. A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico. All.: Bianco

REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (12’st Magnani), Portanova (26’st Gondo), Mendicino (18’st Charlys), Bertagnoli, Marras (1’st Bozzolan); Lambourde (12’st Tavsan), Novakovich. A disp.: Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Maisterra. All.: Dionigi

Arbitro: Fourneau di Roma 1 (Ricci e Bianchini; IV ufficiale Zago; Var Giua, Avar Paterna)

Reti: Mota (M) al 3’pt e al 43’pt, Novakovich (R) al 14’pt, Izzo (M) al 25’pt.

Note: spettatori 5513 (di cui 779 reggiani). Ammoniti Lambourde, Marras, Izzo, Keita, Papetti, mister Dionigi. Angoli: 7-2. Recuperi: 2’pt e 5’st.