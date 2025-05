Monza saluta la Serie A a San Siro: sfida finale contro il Milan

Il Monza è arrivato al giorno dei saluti. E non può esserci palcoscenico migliore di San Siro per dire "arrivederci" alla Serie A. Questa sera, contro un Milan senza obiettivi e che vivrà un clima di contestazione, i biancorossi proveranno a chiudere nel modo più dignitoso possibile il percorso nella massima categoria.

Anche il tecnico brianzolo Nesta (nella foto) dovrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura, ma al momento non si sbottona: "Abbiamo avuto tante difficoltà che mi hanno regalato esperienza, problemi che non ho mai avuto. Dopo la partita vi risponderò sul futuro. Prima c’è una gara che reputo interessante e vera. Al termine qualunque cosa mi chiederete, vi risponderò".

E poi un pensiero sul futuro della squadra: "Serve un gruppo solido, un nucleo che trascini gli altri. Io credo in un gruppo di senatori che trascinano i giovani più fragili. Qua ci sono buoni ragazzi, ma bisogna capire come rifare la squadra. Intorno serve talento e gioventù".

Per quanto riguarda la formazione odierna non dovrebbero esserci cambiamenti particolari rispetto alle ultime uscite. In difesa torna Pereira, mentre in attacco partirà di nuovo titolare Keità, che intanto ha manifestato l’interesse di rimanere al Monza anche in Serie B.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta.

Alessandro Stella