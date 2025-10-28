Monza schiacciasassi: 3-0 al Palermo, adesso la vetta è a -1

Monza, 28 ottobre 2025 – La prova del nove viene passata a pieni voti. Dieci con lode per un Monza in versione schiacciasassi. I biancorossi passeggiano 3-0 su un Palermo completamente inerme e vincono al Barbera dopo oltre 45 anni dall’ultima volta.

Davanti ai 26mila spettatori sempre più silenziosi c’è gara solo nei primi venticinque minuti. Poi gli uomini di Paolo Bianco si scatenano, trascinati da Dany Mota e Izzo. Uno attaccante, l’altro difensore. Entrambi leader, entrambi goleador. A cui si aggiunge la falcata fulminea e sempre più determinante di Azzi, che chiude i conti in pieno recupero.

Vincendo il secondo big-match stagionale, il Monza cala un altro asso nella serrata lotta per i primi posti. Ora i brianzoli sono secondi a meno uno dal Modena, ko nel derby contro la Reggiana. Un mese fa la posizione di Bianco sulla panchina sembrava a rischio. Ora il tecnico pare essersi finalmente messo alla guida di quella Ferrari citata da lui più volte ad inizio stagione. Un auto da corsa determinata a correre fino in fondo, per agguantare la promozione ancora lontana ma che appare sempre più alla portata.

Le scelte di Bianco

Rispetto alle sensazioni della vigilia il tecnico biancorosso conferma il modulo ma con un paio di novità. In difesa accanto ad Izzo e Ravanelli parte dal 1’ Lucchesi, di nuovo titolare dopo oltre un mese. E in attacco, oltre agli intoccabili Keita Balde e Dany Mota, c’è Ciurria al posto di Colpani che va in panchina autore di una prestazione poco brillante con la Reggiana. In mediana confermato invece capitan Pessina insieme ad Obiang. Azzi e Birindelli solite frecce sulla fascia.

Primo tempo: il Monza si accende a metà frazione, Mota la sblocca

A differenza di quanto accaduto sabato il Monza approccia la gara con un po’ di timidezza. Il Palermo, spinto dai suoi calorosi 26mila tifosi presenti, propone un pressing alto e cerca il duello soprattutto sulle fasce. A sinistra Azzi e Lucchesi fanno fatica a trovare le contromisure e all’8’ un malinteso tra i due porta Pohjanpalo al cross che, deviato dall’esterno monzese, costringe Thiam al miracolo in corner. I padroni di casa tengono il pallino del gioco ma in generale peccano di precisione negli ultimi venti metri. Al 27’ Diakité ci prova con un altro tiro-cross ma il portiere brianzolo è ancora attento.

I biancorossi, passata la prima metà di frazione, trovano più misure e coraggio e iniziano a provarci puntando sulle ripartenze. E al 34’ ecco la prima enorme occasione. Keità, un po’ nervoso ma sempre presente nel vivo del gioco, inventa sulla sinistra e pesca a centro area Obiang. Il centrocampista calcia di prima in scivolata e costringe Joronen al clamoroso riflesso in angolo. Ora la manovra degli ospiti è più fluida e quattro minuti dopo arriva il vantaggio: Obiang., molto ispirato, lancia dalle retrovie, la difesa del Palermo è alta, Mota ne approfitta e scappa via in velocità. Davanti a Joronen il portoghese è freddissimo, dribbling secco e palla in rete. Finale di tempo col Monza in totale controllo e lo stesso Mota va vicino al raddoppio nel recupero.

Secondo tempo: Izzo raddoppia subito, Azzi chiude i conti

Il copione non cambia ad inizio ripresa. Anzi il Monza torna in campo ancora più consapevole dei propri mezzi. E al 5’ raddoppia: sugli sviluppi di un corner Azzi, col solito piede fatato, trova sul secondo palo Izzo che implacabile insacca di testa e gela il Barbera. Secondo gol consecutivo per il difensore campano, sempre più goleador. Male nell’occasione la difesa del Palermo, completamente immobile. Di fatto nei successivi venti minuti non accade nulla di rilevante.

I padroni di casa tentano la reazione con alcuni cambi, ma non vanno oltre a una serie di tiri sbilenchi che terminano di molto fuori. Il Monza invece gestisce attentamente e si rende pericolosa in contropiede. Al 25’ il neo-entrato Colpani e Ciurria sprecano il tris. In pieno recupero l’ennesima cavalcata dirompente di Azzi regala il tris ai biancorossi. In panchina si scatena la festa e il messaggio al resto delle rivali appare forte e chiaro.

PALERMO-MONZA 0-3 (0-1) Palermo (3-5-2): Joronen 6; Pierozzi 5, Peda 5, Ceccaroni 5,5; Diakité 5,5, Segre 5 (19’st Corona 5,5), Ranocchia 5,5 (32’st Blin sv), Gomes 5,5 (10’st Palumbo 6), Augello 5,5 (32’st Vasic sv); Le Douaron 5 (19’st Brunori 5,5), Pohjanpalo 5,5. All. Inzaghi 5. Monza (3-4-2-1): Thiam 6,5; Izzo 7,5 (35’st Delli Carri sv), Ravanelli 6,5, Lucchesi 6,5; Birindelli 6,5 (40’st Carboni sv), Obiang 7, Pessina 6,5, Azzi 8; Ciurria 6 (40’st Brorsson sv), Keita 6 (15’st Colpani 6); Mota 7 (35’st Maric sv). All. Bianco 8. Arbitro: Sacchi di Macerata 6. Marcatori: 39’pt Dany Mota (M), 5’st Izzo (M), 50’st Azzi (M). Ammoniti: Brunori (P), Birindelli, Keita Balde, Izzo, Ravanelli (M).