Monza sfida l'Udinese per evitare il record negativo in Serie A

Questa volta nemmeno l’avversario ha obiettivi concreti: il Monza potrebbe avere l’ultima chiamata per evitare il record negativo di punti nella Serie A a venti squadre. Oggi, ore 12.30 in Friuli, i biancorossi già retrocessi fanno visita all’Udinese, salvo da parecchie settimane. I brianzoli giocano l’ennesima partita per salvare l’orgoglio e provare a congedarsi in modo dignitoso dalla massima categoria.

"Vogliamo finire in un certo modo, altrimenti ci incattiviamo troppo. Contro l’Atalanta siamo stati veramente brutti in campo. Abbiamo preso dei gol che non si possono prendere, non può accadere di subire reti del genere. Anche per questo mi sono arrabbiato. Nelle prossime partite l’obiettivo è quello di limitare i danni", ha spiegato un ormai rassegnato Nesta. Poi il tecnico ha ribadito ulteriormente il suo parere sull’andamento di questa stagione fallimentare: "Tutti hanno sbagliato tanto. Tutti dobbiamo farci le domande: direttore, allenatore e giocatori. Ognuno a fine stagione si dovrà dare delle risposte".

Anche per la sfida contro l’Udinese la lista degli assenti è lunga: sono out, infatti, Caldirola, Gagliardini, Ganvoula, Izzo e Pessina a cui si aggiunge anche Dany Mota. In attacco per un posto accanto a Caprari è ballottaggio tra il rientrante Keità e Petagna. Scelte obbligate, invece, nella già fragilissima difesa: con Carboni e Pedro Pereira dovrebbe giocare Brorsson.

Probabile formazione (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keità, Caprari. All. Nesta.

Alessandro Stella