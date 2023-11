Monza-Torino 1-1, Colpani risponde a Ilic: le due squadre rimandano il decollo in classifica

Monza 11 novembre 2023 - Un punto a testa, onori inviolati e decollo in classifica rimandato. Finisce 1-1 la sfida tra Monza e Torino all'U-Power Stadium: al vantaggio di Ilic, pareggia Colpani, per una partita che conferma l'ottimo stato di forma di entrambe le squadre, ma non permette a nessuna di loro di agganciare il gruppo in lotta per le coppe europee.

Primo tempo

Juric cerca il tris dopo il doppio successo su Lecce e Sassuolo e per farlo si affida ancora al 3-5-2 con Sanabria e Zapata in attacco. Senza Ricci, infortunato, fiducia a Vlasic e Ilic al fianco di Linetty. In difesa, c'è il rientro last minute di Rodriguez: il capitano giocherà sul centrosinistra. Insieme a lui pronti Buongiorno in mezzo e Tameze come braccetto di destra. Anche Palladino va a caccia di continuià dopo la bella vittoria esterna ottenuta al Bentegodi contro il Verona. Il tecnico brianzolo però perde all'ultimo Pablo Mari e Vignato. In difesa gioca Carboni con D'Ambrosio e Caldirola, mentre a centrocampo occasione per Bondo. Pessina gioca come secondo trequartista inisieme a Colpani. Confermato invece Colombo come unico riferimento in attacco dei biancorossi.

La partita è fin da subito divertente, con le due formazioni, a caccia di importanti punti per cullare il sogno Europa, ad affrontarsi a viso aperto fin dalle primissime battute dell'incontro. Non è necessario infatti aspettare nemmeno dieci minuti per avere le prime grandi occasioni da gol del match. Al sesto di gioco infatti la sponda di Ilic è ottima per Zapata, che dai 25 metri scarica un destro molto forte rasoterra e ben angolato. Attento nell'occasione Di Gregorio a distendersi e respingere il tentativo granata. Monza però che non ci sta a soffrire davanti ai propri tifosi e restituisce subito il favore. Ripartenza veloce dei biancorossi che portano Colpani a giocare sul piede forte. Il flaco brianzolo si porta il pallone sul sinistro, salta Linetty e calcia in diagonale da destra verso sinistra del fronte di attacco. Il pallone sibila di poco largo sull'esterno del palo lontano di Milinkovic-Savic.

Ancora il Toro in due occasioni prima del quarto d'ora di gioco. All'undicesimo ci prova Vlasic sul cross di Lazaro, ma il tentativo esce molto lontano dalla porta di Di Gregorio. Portiere brianzolo però ancora protagonista al 15'. Zapata appoggia ancora per Vlasic, Questa volta il croato fa a propria volta da sponda per il tentativo di Toni Sanabria, il tentativo però è centrale e disinnescato dall'estremo difensore in maglia biancorossa.

Qualche sortita offensiva per il Monza, ma la realtà è che nella prima mezz'ora i ragazzi di Palladino sono molto più spesso costretti a difendersi, piuttosto che a portare pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic. Minuto 25, possibile prima evoluzione del match: Lancio lungo per Zapata, che dalla sinistra resiste a Caldirola e mette in mezzo un pallone respinto da Di Gregorio, la sfera però schizza tra i piedi di Rodriguez, il quale non ci pensa due volte e calcia forte in porta, insaccando sotto la traversa. Doveri inizialmente assegna la marcatura, poi torna sui suoi passi e punisce il laccio di braccia, in realtà molto leggero, con cui l'attaccante colombiano del Toro si è liberato del difensore avversario. Non protestano i giocatori del Toro, i quali però si rammaricano per la rete annullata.

Non solo grande gioco però anche problemi in casa piemontese, al 33' infatti si ferma Linetty per un problema fisico e Juric è costretto al cambio. Esce dunque il centrocampista polacco, subentra il giovane lituano classe 2004 Gineitis. La sostituzione obbligata non sembra però andare ad intaccare l'ottimo primo tempo granata. Qualche minuto più tardi infatti è ancora Zapata ad avere l'occasione del vantaggio sul tocco morbido di Ilic, il tentativo del colombiano però non trova lo specchio avversario.

Dopo quasi tutto il primo tempo in difficoltà, si fa rivedere in avanti il Monza nelle battute conclusive dei primi quarantacinque minuti. Prima al 41esimo è D'Ambrosio a costruirsi lo spazio dai venticinque metri e a calciare in porta. Tiro potente ma poco angolato, in due tempi disinnesca Milinkovic-Savic. Poi due minuti più tardi Colpani sulla sinistra porta il pallone fino al lato corto dell'area di rigore avversaria. Cross con la trivela del fantasista brianzolo, che pesca l'ottimo stacco di Gagliardini. Colpo di testa a botta sicura per l'ex Inter, tentativo però centrale, il portiere del Toro prima respinge alto, poi blocca la sfera, evitando ulteriori pericoli per la propria retroguardia. È l'ultima emozione del primo tempo, che termina sul risultato di 0-0, ma con un Torino a più riprese vicino al vantaggio.

Secondo tempo

Nessun cambio di interpreti all'intervallo e nessun cambio di copione in avvio di secondo tempo. Le folate di fine primo tempo del Monza erano state solo episodi, perché la squadra di Juric mette subito all'angolo quella di Palladino già nelle primissime battute di questa ripresa. Al 51' è il cross di Vlasic a mettere i brividi alla retroguardia brianzola, quando questo attraversa tutta l'area di rigore dei biancorossi, poi ci pensa Ilic al 55' a trasformare il buon gioco torinese nel gol del vantaggio. Ottimo lavoro spalle alla porta di Zapata che prima tiene a distanza Caldirola, poi riesce a girarsi, defilandosi sul lato di sinistra e a crossare rasoterra per il rimorchio perfetto del centrocampista serbo, bravissimo a incrociarla nell'angolo basso lontano col sinistro. Festeggia il Torino il meritato vantaggio, all'U-Power Stadium è 0-1.

Il gol subito ridesta il Monza, che ora comincia a pressare e a occupare stabilmente la metà campo avversaria e la prima occasione ce l'ha Colpani. Pessina appoggia sul proprio fantasista, il quale cerca il palo lontano con il sinistro rasoterra a giro. Attento Milinkovic-Savic a respingere la sfera, distendendosi sulla propria destra. Palladino capisce il momento e va a caccia di aiuto dalla panchina: entrano così Dany Mota e Birindelli, finisce la partita per Bondo e Ciurria.

I cambi arrivano proprio al momento giusto, perché pochi minuti dopo, precisamente al 65esimo, il Monza trova il pareggio. Errore di Gineitis che sullo stop di testa si fa soffiare la sfera da un indemoniato Colpani. Il flaco brianzolo supera il lituano e si invola a tu per tu con Milinkovic-Savic, con il portiere serbo trafitto dal glaciale mancino del fantasista in maglia biancorossa. A Monza il risultato torna in parità 1-1 tra le parti in causa.

Il gol del pareggio anima ulteriormente la sfida, le occasioni da gol calano, ma i duelli fisici sono sempre più frequenti e questo porta Doveri a sventolare i primi cartellini gialli di serata. Prima è Gineitis a finire sul taccuino dell'arbitro romano, per un duro intervento su Colpani. Lo segue a ruota l'avversario Kyriakopoulos, il quale tocca duro Bellanova. Minuto 72, secondo cambio per il Torino: entra Zima per uno stanco Ricardo Rodriguez. Non si sono però esaurite le emozioni della sfida. All'albore degli ultimi 10' di gioco infatti sono i granata a sfiorare il nuovo vantaggio. Sponda di Lazaro per la botta angolata di Ilic. Un tiro pressoché perfetto: potente, rasoterra e vicinissimo alla base del palo; super reattivo però Di Gregorio, che si distende e con la punta delle dita devia in corner la sfera.

Come reazione allo spavento appena subito, Palladino si gioca il suo terzo cambio: entra Valentina Carboni e lascia il campo l'autore del pareggio Colpani. Ultimi due cambi anche per il Toro all'86esimo, con Tameze e Sanabria che lasciano il campo a Vojvoda e Radonjic. Pochi secondi prima del cambio però altra grande occasione per gli ospiti. Carboni sbaglia l'intervento e concede spazio a Zapata: il colombiano si sposta la palla sul sinistro e calcia in diagonale, la palla però non centra lo specchio della porta e si perde in rimessa laterale, dopo aver serpeggiato vicino alla porta di Di Gregorio.

Si entra nei quattro minuti di recupero con il cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Carboni. Proprio l'argentino però al 91' si costruisce una grande occasione per il vantaggio brianzolo. Zima si fa scippare il pallone dal sudamericano, il quale entra in area, si sposta la sfera sul sinistro e calcia a giro rasoterra, con i piedi Milinkovic-Savic allontana. Insiste però il Monza in questo rush finale: un minuto più tardi ci prova Kyriakopoulos dalla distanza: mancino potentissimo però respinto regolarmente da Buongiorno. È l'ultima emozione della partita, con Doveri che al 94' fischia puntualmente il finale dell'incontro. A Monza finisce 1-1 tra i padroni di casa e il Torino.