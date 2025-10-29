Monza, una vittoria da grande al Barbera. Terno secco a Palermo con Mota, Izzo e Azzi

Il Monza ruggisce ancora e stavolta il colpo è ancora più pesante. I biancorossi sbancano Palermo dopo oltre 45 anni grazie ai gol di Dany Mota, Izzo e Azzi. Prova perfetta per i brianzoli, al quarto successo consecutivo, che salgono a più quattro sui rosanero, rimangono al secondo posto e si avvicinano a meno uno dal Modena capolista. Dopo quello col Frosinone è il secondo big match vinto dagli uomini di Paolo Bianco. In ottica promozione ora diventa difficile nascondersi.

Due novità per i brianzoli: Lucchesi titolare in difesa e Ciurria in attacco insieme a Keita Balde e Dany Mota. Primo tempo a doppio volto. Il Palermo parte meglio di fronte ad un Monza piuttosto timido e in difficoltà sulle fasce. All’8’ Thiam è chiamato al miracolo sul cross (deviato) di Pohjanpalo. Ma il fortino regge e lentamente i biancorossi si scuotono. La manovra diventa più fluida, Azzi e Keità iniziano a comandare sul lato sinistro e in mezzo Obiang appare molto centrato. Al 34’ il centrocampista sfiora il vantaggio con un gran tiro in spaccata salvato però dalla super di Joronen. Quattro minuti dopo il Monza la sblocca: lancio perfetto di Obiang, Mota scatta sul filo del fuorigioco, salta il portiere e segna. I biancorossi rientrano dall’intervallo galvanizzati e al 5’ raddoppiano grazie al colpo di testa di Izzo. Il Monza gestisce con maestria e cala il tris con Azzi all’ultimo minuto.