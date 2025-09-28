Monza va ancora in Bianco. Debutto amaro per BLV

di Alessandro StellaMONZALa prima presenza in gare ufficiali della neo-proprietaria Lauren Crampsie del fondo BLV si rivela un’esperienza amara. Un Monza rimaneggiato, sfortunato ma anche prevedibile e sprecone cade 1-0 (gol di Varas) a sorpresa in casa col Padova. Secondo ko in campionato per i biancorossi, ancora contro una neopromossa, che perdono l’imbattibilità casalinga e scivolano al nono posto. Male Colpani e l’attacco titolare. La mancanza di una proposta di gioco resta un elemento preoccupante e l’arrivo dei difficili match ravvicinati contro Empoli e Catanzaro rischia di complicare il tutto.

Venendo alla gara, Pessina non recupera (sarà out pure mercoledì) e va in tribuna, al suo posto ecco Colombo. Davanti, insieme ad Alvarez, confermato Maric e prima da titolare in campionato per Colpani. Avvio di gara frizzante col Padova che si rende pericoloso due volte nei primi dieci minuti con Fusi e Varas. Il Monza fatica a trovare la via giusta sugli esterni e quindi si affida a Colpani per cercare maggiore verticalizzazione, ma la difesa ospite marca a uomo e si chiude bene. Nessuna delle due squadre riesce a imporre predominio e le occasioni arrivano da ambo le parti. Al 27’ Fusi coglie la traversa esterna da fuori e, quattro minuti dopo, un attivo Obiang risponde sempre dalla distanza chiamando Fortin alla parata in angolo. Padova nel complesso più dinamico e al 35’ lo scatenato Fusi trova Lasagna in area, ma Thiam sventa il colpo di testa dell’attaccante.

La frazione termina con un possesso sterile dei padroni di casa, i cui attaccanti si pestano spesso i piedi a vicenda. La ripresa per il Monza comincia nel peggior modo possibile e il Padova va in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione Varas trova un super sinistro al volo dal limite che si infila all’angolino. Bianco prova a reagire con quattro cambi tra centrocampo e attacco, tra cui Zeroli che al 23’ si vede annullare il pareggio. Alla mezz’ora la buona sorte si nega ancora e Caprari colpisce un clamoroso palo. Il colpo di testa di Zeroli, fuori di poco, nel recupero è l’ultima chance fallita. I brianzoli finiscono a rapporto sotto la curva Pieri (che nel corso della gara aveva intonato anche cori contro Galliani). "La squadra ha costruito molto ed è stata sfortunata. Primo tempo non all’altezza, ma dopo il gol subito abbiamo fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità per recuperare. Non guardo la classifica, è chiaro che dobbiamo migliorare", ha commentato a fine partita Bianco.