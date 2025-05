Monza verso la retrocessione in Serie B: l'ultima sfida contro il Milan

Il campionato del Monza si avvia mestamente verso una retrocessione in Serie B già scritta da diverse settimane. anche nello scorso weekend, il fanalino di coda ha perso 3-1 in casa contro l’Empoli, che al contrario si sta giocando le ultime chances per rpovare a mantenere la categoria. L’ultima tappa nel massimo torneo sarà, domenica prossima, Milan-Monza. Una partita che per l’amministratore delegato e vicepresidente dei brianzoli, Adriano Galliani (nella foto), non può mai essere come tutte le altre. "Mi passerà la vita davanti - ha detto l’ex ad del club rossonero in un’intervista realizzata con Sky Sport a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio -. Ho vissuto nel calcio 49 degli ultimi 50 anni e ho tantissimi ricordi: potrei parlare di calcio per una notte intera".

Il presente del Monza è invece ancora affidato, in termini di guida tecnica, ad Alessandro Nestra. Esonerato a stagione in corso per fare spazio a Salvatore Bocchetti, è stato poi richiamato per tentare una miracolosa salvezza che non è riuscita, complici i tanti infortuni e un mercato invernale che ha visto altre partenze importanti dopo quelle della passata estate. "Il futuro di Nesta? Vediamo cosa fare, lasciamo prima finire il campionato - ha proseguito Galliani - . Abbiamo tempo per pensare, ma sicuramente dovremo cercare di tornare subito in Serie A. Per noi è una necessità sportiva ed economica".

Alessandro Stella