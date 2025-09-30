Nasce il Monza a stelle e strisce. Crampsie prima presidente donna

Nel giorno in cui il compianto presidente Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, il Monza ormai targato “Stati Uniti“ ha comunicato i nomi presenti nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Lauren Crampsie, managing director del fondo statunitense Beckett Layne Ventures che è come ormai noto l’attuale proprietario del club biancorosso, assume la carica di Presidente. Crampsie, arrivata in Italia giovedì scorso, è apparsa molto coinvolta dall’ambiente e sarà la prima Presidente donna della storia del club. Ma al suo fianco nel CdA ci sarà ovviamente anche Brandon Berger, Ceo e fondatore di BLV. Mauro Baldissoni - referente italiano della cordata statunitense, nonché colui che in questi mesi ha fatto da intermediario nell’affare con Fininvest - è stato nominato Amministratore Delegato della società, al posto di Adriano Galliani. Completano il CdA: Kirk Galiani, Rocco Strazzella, Fabrizio Ferrara e Gianluca Iuliano. Quest’ultimo, uomo di Fininvest così come Ferrara, è l’unico membro del vecchio CdA e rimarrà in qualità di rappresentante della famiglia Berlusconi, almeno fino a quando BLV non acquisirà le ultime quote del club (data limite fissata a giugno 2026). Sempre lato Fininvest, come previsto, si sono dimessi invece dal Consiglio, oltre a Galliani, anche Elio Lolla, Roberto Mazzo, Danilo Pellegrino e Cristina Rossello.

Sul sito ufficiale il Monza ha omaggiato così Berlusconi e Galliani: "Insieme hanno scritto una storia romantica e vincente al Monza. Dalla Serie C alla prima storica Promozione in Serie A. Il Monza ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi biancorossi, come le vittorie su Inter, Milan, Juventus e Napoli. Un grande sogno vissuto grazie a impegno, competenza e tantissima passione per i colori biancorossi. Da quel 28 settembre 2018 a questo 29 settembre 2025. Grazie per questi sette anni meravigliosi". L’operazione tra le due società ha un Enterprise Value (il valore totale di un’azienda, considerando sia il capitale proprio che il debito) di 45 milioni di euro. L’Equity Value (il valore del capitale proprio di un’azienda e che riflette la valutazione complessiva degli azionisti) da corrispondere a Fininvest è invece di 30 milioni. BLV ne ha già versati 3 al momento del signing di luglio e 21 (di cui 17 ricavati però da un bond) per il closing di giovedì scorso. I restanti 6 partiranno quando sarà sbloccata l’acquisizione del restante 20% delle quote, entro appunto i prossimi nove mesi.

Risolto il grosso delle questioni amministrative, la proprietà americana ora aspetta una svolta sul piano sportivo. Oggi è già giorno di vigilia, visto che domani sera il Monza farà visita all’Empoli in una sfida da non sbagliare e forse già decisiva per il futuro del tecnico Bianco. L’allenatore biancorosso non interverrà in conferenza. Considerati i tempi stretti tra una gara e l’altra viene data priorità al lavoro sul campo.