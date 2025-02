Nuovo ribaltone in casa Monza. Galliani fa retromarcia dopo 2 mesi. Già finita l’avventura di Bocchetti. Torna Nesta per l’impresa salvezza

Guarda un po’ il destino: ieri mattina a Monzello è tornato Raffaele Palladino. Un ritorno anche per Pablo Marì, che questa casa l’aveva lasciata qualche settimana fa, e Andrea Colpani, volto di un Monza che sembra molto lontano. No, non ci sono errori: l’ex tecnico biancorosso ha scelto un impianto all’avanguardia, e che conosce molto bene, per curare ogni dettaglio della sfida serale di San Siro della sua Fiorentina contro l’Inter, sfruttando il giorno di riposo previsto per il Monza reduce dalla trasferta nella Capitale.

Da lì Salvatore Bocchetti è tornato viaggiando in treno con un bagaglio appesantito da un esonero che ha impiegato giusto mezz’ora, dal fischio finale di domenica, per trovare conferme. Ieri mattina l’ufficialità dopo un colloquio telefonico con Adriano Galliani, che gli ha confermato la sofferta decisione: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale".

Passa qualche minuto ed è nero su bianco anche la sensazione di fine weekend: "AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!". Con lui, che oggi riprenderà possesso degli uffici e dirigerà il (nuovo) primo allenamento, torneranno il vice Lorenzo Rubinacci e i collaboratori Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica.

Tra i suoi compiti anche quello di valutare le condizioni di Keita Balde, l’ex Inter che da qualche giorno si allena con la squadra in attesa di conoscere il suo futuro. In poco meno di un mese e mezzo è cambiato tutto: non c’è più la sicurezza difensiva di Pablo Marì e nemmeno i muscoli di Warren Bondo.

Mancheranno anche i centimetri di Milan Djuric, finito al Parma che è tra le pretendenti alla salvezza. Fino alle qualità tanto decantate dal tecnico romano di Daniel Maldini, figlio dell’amico Paolo, uno che ha visto nascere e che stava coltivando quotidianamente col caro vecchio metodo del bastone e carota. Di contro avrà un bel lavoro da fare per conoscere i volti nuovi, molti dei quali giovani da motivare e da tenere liberi di testa per metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Questa è l’arma del Monza per tentare l’impresa. Per loro, per tutti, per sfide impossibili e obiettivi apparentemente irraggiungibili, uno con la sua esperienza potrà essere (di nuovo) un valore aggiunto.