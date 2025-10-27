Palermo-Monza, Bianco ci crede: “Dopo qualche difficoltà siamo sulla strada giusta”

Monza, 27 ottobre 2025 – In Serie B stati di forma e classifica cambiano facilmente nel giro di un attimo. Tre partite fa sarebbe stato impossibile immaginare che il Monza potesse arrivare al big match di Palermo da leggera favorita. Ma ora il momento della sfida è arrivato e domani, ore 20.30 allo stadio Barbera, i biancorossi affrontano i rosanero con la possibilità di distanziarli di ben quattro punti. Dopo gli ultimi tre successi consecutivi in casa Monza si respira ormai una consapevolezza maggiore e un’ulteriore vittoria, contro una delle principali favorite per la promozione, aprirebbe agli uomini di Paolo Bianco scenari ancora più positivi.

Il Palermo di contro, nonostante un buon avvio di stagione, arriva da un momento più complicato. I ragazzi di Pippo Inzaghi hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa Italia e sabato sono incappati nel primo ko in Serie B. Tuttavia i numeri non devono sminuire il reale valore dei rosanero, che potranno sfruttare anche la spinta feroce dello stadio di casa. Quel “Barbera” tra l’altro fortino quasi inespugnabile per il Monza che ci ha vinto solo una volta, oltre 45 anni fa, in ben 22 precedenti.

Il tecnico dei brianzoli, Bianco, ha saltato la classica conferenza stampa pre-gara visti gli impegni troppo ravvicinati ma sabato nel post-match contro la Reggiana aveva ampiamente presentato l’incontro di Palermo. Provando a togliere pressioni dalle spalle della sua squadra: “Non me ne voglia Pippo Inzaghi ma il Palermo è la squadra più forte della categoria, costruita per andare in A. Non sono d'accordo che quando una squadra retrocede dalla serie A è avvantaggiata. Anzi motivarli, soprattutto dopo la scorsa stagione, non è mai facile. Il Palermo è la favorita perché è da tanti anni che prova a salire e Pippo lo sa, altrimenti non si sarebbe spostato da Pisa. Qui a Monza ho accettato questa sfida perché sapevo che si poteva fare molto. Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, ma siamo sulla strada giusta. Per Palermo ci vogliono quelle convinzione e cattiveria che stiamo mettendo nelle ultime settimane”.

Per quanto riguarda la formazione titolare difficile aspettarsi grosse novità lato Monza, visto che ormai Bianco sembra aver trovato il blocco titolare. Salvo acciacchi dell’ultima ora sarà confermato il tridente offensivo Colpani-Keita Balde-Dany Mota, con quest’ultimo rigenerato dalla doppietta alla Reggiana. A centrocampo tornerà Obiang al fianco di capitan Pessina, con Azzi e Birindelli favoriti su Ciurria per i due posti sugli esterni. Unici dubbi in difesa dove è intoccabile Izzo: insieme a lui due tra Ravanelli, Delli Carri e Carboni (uscito un po’ acciaccato tre giorni fa). Tra gli indisponibili ci sono sempre Alvarez, Petagna e Brorsson mentre si cercherà di recuperare Galazzi per la panchina.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchi, Augello; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota. All. Bianco.