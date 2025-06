Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza: obiettivo ritorno in Serie A

Gli ultimi paletti burocratici sono saltati e il Monza ha avuto il via libera. Paolo Bianco è il nuovo allenatore biancorosso e guiderà la squadra nel tentativo di ritornare subito in Serie A. Il tecnico pugliese, classe 1977, ha firmato un contratto biennale con rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Per Bianco, che ha iniziato il suo percorso in panchina come collaboratore prima di Roberto De Zerbi e poi di Massimiliano Allegri, è la terza esperienza consecutiva in Serie B dopo Modena e Frosinone. Con i ciociari nella stagione appena conclusa ha ottenuto la salvezza tra numerose fatiche dentro e fuori dal campo. Ora il passaggio in un’altra piazza ambiziosa, che ha voglia immediata di riscattare la retrocessione. Il neo-tecnico brianzolo porta con sé i principali volti del suo staff: dal vice Filippo Pensalfini al collaboratore Salvatore Bruno. La questione allenatore è sistemata: ora il Monza, in attesa degli sviluppi sul fronte societario, può programmare insieme al nuovo mister le prossime mosse di mercato (dopo gli acquisti di Sardo, Keità e Obiang, la cessione di Kyriakopoulos e i numerosi altri addii tra scadenze di contratto e fine dei prestiti). Alessandro Stella