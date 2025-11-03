Ravanelli sfrutta la chance. Monza attaccato alla vetta

In controllo totale, senza grossi sforzi. Da squadra grande e matura. Dopo le due precedenti vittorie con tanti gol il Monza prosegue di corto muso la sua corsa. All’U-Power Stadium i biancorossi superano 1-0 uno Spezia rimaneggiato e rinunciatario. Decide il gol ad inizio ripresa di Ravanelli, al primo sigillo in biancorosso. Gli uomini di Paolo Bianco infilano il quinto successo di fila, mantengono ancora la porta inviolata (Thiam inoperoso) e rispondono al Modena capolista. La vetta rimane sempre distante appena un punto. Tra i migliori in campo c’è Colpani, apparso più attivo e coinvolto anche nella rete del vantaggio. Unica nota negativa l’espulsione per doppia ammonizione di Izzo, il cui primo giallo però è del tutto inesistente.

Venendo al match, Bianco fa due cambi rispetto a Palermo. Tornano dal 1’ Carboni e Colpani, mentre sulla destra c’è Ciurria al posto di Birindelli. Rispetto alle ultime due partite il Monza trova di fronte un avversario estremamente compatto e ben determinato a non lasciare spazi. L’avvio di gara è comunque positivo e i brianzoli costruiscono due pericoli su palla inattiva nei primi dieci minuti. Ma il colpo di testa di Ravanelli è ben respinto da Sarr e il tocco di Obiang attraversa tutta la porta senza entrare. I liguri - rinunciatari in fase offensiva, dove si notano solo con una punizione di Jack finita di poco a lato - bloccano il gioco dei padroni di casa sulle fasce e isolano Mota in avanti. Nonostante il 73% di possesso i brianzoli non riescono mai a rendersi pericolosi dal 15’ minuto in poi. La classica gara a cui serve un episodio particolare per sbloccarsi. Ed è quello che accade all’8’ della ripresa: cross innocuo di Colpani, Aurelio devia e il portiere spezzino Sarr non trattiene la palla permettendo a Ravanelli di siglare il vantaggio da due passi.

Il Monza, in piena gestione, abbassa nuovamente il ritmo gara e inserisce forze fresche dalla panchina. I tre subentrati Caprari, Maric e Galazzi creano i presupposti per il 2-0 al 35’, ma lo Spezia si salva. Nemmeno l’improvvisa espulsione di Izzo per doppio giallo al 40’ scalfisce i biancorossi, che portano a casa con merito altri tre punti.