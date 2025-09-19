Il Monza trova la Samp, sfida tra due squadre in cerca di rilancio: “In campo senza paura, vietato mollare”

Monza – “Stai a noi dimostrare i fatti sul campo”. Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, non usa troppi giri di parole alla vigilia della gara contro la Sampdoria, valida per la quarta giornata di campionato. Domani alle 17.15 i biancorossi ospitano i blucerchiati all’U-Power Stadium con un solo obiettivo: vincere per riprendere fiducia e scacciare i tanti dubbi che si sono addensati dopo il brutto ko ad Avellino.

La sfida mette di fronte due delle squadre maggiormente deluse da questo avvio di stagione. La Sampdoria soprattutto è reduce da tre ko in altrettante gare e arriva in Brianza già con le spalle al muro. E Bianco chiede attenzione, sottolineando contemporaneamente le qualità dei suoi ragazzi: “La Sampdoria non è la squadra adatta da sfidare. Forse non ha mai meritato di perdere tutte le gare, di certo non sono da zero punti in classifica. Noi dobbiamo fare la nostra gara, senza paura né pressioni. Siamo forti e dobbiamo giocare liberi. Qualità ce n'è da vendere qui a Monza”.

L’allenatore dei lombardi poi si riallaccia al tema della crescita caratteriale, elemento fondamentale per fare bene nella categoria: “Dobbiamo migliorare a livello mentale e capire che la gara termina al triplice fischio. La strada è quella di non mollare mai. Ad Avellino è stata una gara strana dove han fatto la differenza i dettagli. Non bisogna dare nulla per scontato. È stato un nostro demerito. Dalle sconfitte bisogna imparare e in fretta”.

Di certo però l’ultima sconfitta ha lasciato brutte impressioni anche dal punto di vista tecnico e tattico, specialmente in attacco. E infatti domani partirà titolare per la prima Agustin Alvarez, arrivato gli ultimi giorni di mercato e andato in gol contro l’Avellino. L’uruguaiano, prima punta più vera rispetto a Dany Mota, è chiamato ad aumentare il peso specifico della manovra offensiva del Monza.

Per quanto riguarda Mota sarà in ballottaggio insieme a Caprari e Galazzi per i due posti sulla trequarti. Anche Keità spinge per una maglia dal 1’, ma potrebbe essere usato di nuovo come arma a gara in corsa. Anche Colpani pur avendo recuperato dall’infortunio partirà in panchina. A centrocampo torna Pessina, che ha superato pure lui i fastidi muscolari, mentre in difesa accanto ad Izzo ci saranno due tra Ravanelli, Lucchesi e Delli Carri.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Lucchesi; Azzi, Pessina, Obiang, Birindelli; Dany Mota, Galazzi; Alvarez. All.Bianco.

Sampdoria (3-4-3): Ghidotti; Coubis, Hadzikadunic, Vulikic; Venuti, Abildgaard, Henderson, Ioannou; Barak, Pafundi; Coda. All. Donati.