Un brutto Monza senza Pessina battuto in casa dal Padova

Monza, 27 settembre 2025 – Assenze, sfortuna ma anche un livello di gioco lontanissimo da un livello accettabile. Sotto gli occhi della neo-proprietaria Lauren Crampsie il Monza crolla 1-0 all’U-Power Stadium contro il Padova.

Decide un gran gol di Varas ad inizio ripresa. L’imbattibilità casalinga in Serie B termina, la “Ferrari” nominata qualche settimana fa dal tecnico Paolo Bianco continua a rimanere ingolfata e sfuma anche la possibilità di avvicinare la vetta. Ma non è certo questo, visto che siamo ancora a settembre e la classifica è corta, a preoccupare. Ciò che stona è l’enorme e reiterata difficoltà dei biancorossi nel costruire a livello corale.

Bocciati Colpani e l’attacco titolare (Alvarez-Maric). Di positivo il ritorno di Zeroli a centrocampo, autore di un gol annullato e di tanti buoni inserimenti. Viste le indecisioni di Colombo e i problemi fisici di capitan Pessina, il centrocampista in prestito dal Milan può essere una valida alternativa nelle prossime gare. Ora tra mercoledì e sabato prossimo doppio incontro ravvicinato: prima ad Empoli, poi in casa col Catanzaro. Test difficili dove servirà un Monza decisamente migliore.

Le scelte di Bianco: out Pessina

Su Pessina le brutte sensazioni della vigilia sono confermate: il capitano biancorosso, ancora alle prese con problemi muscolari, va in tribuna. Al suo posto in regia c’è il giovane Colombo. Per il resto, complici le altre varie assenze, il tecnico Bianco non ha grosse scelte. Sulla trequarti prima da titolare in campionato per Colpani. Al suo fianco c’è ancora Maric che vince il ballottaggio con Galazzi, mentre davanti non si tocca Alvarez.

Primo tempo: gara vivace, meglio il Padova

Partita subito viva. Diversi ribaltamenti di fronte animano i primi dieci minuti. Il Monza, complice l’attenta disposizione difensiva degli avversari soprattutto sugli esterni, prova ad essere più verticale del solito ma negli ultimi metri pecca di precisione. Gli ospiti invece vanno due volte al tiro: prima con Fusi, di poco a lato, e poi con Varas che scalda i guanti di un attento Thiam. La sfida rimane equilibrata e le occasioni non mancano anche nel prosieguo di frazione. Al 28’ Fusi elude ancora la linea, un po’ fragile, del centrocampo monzese e fa partire un gran destro a giro che si stampa sulla parte esterna della traversa. Ma i brianzoli non stanno a guardare e quattro minuti dopo rispondono col tiro velenoso di Obiang che da fuori chiama Fortin alla deviazione bassa in angolo. E sugli sviluppi di quest’ultimo Lucchesi impatta di piede mandando largo non di molto. In generale i padroni di casa col passare del tempo faticano a costruire azioni pulite, mentre il Padova è più intraprendente e al 35’ Lasagna di testa impegna ancora Thiam.

Secondo tempo: Padova avanti con Varas, Monza a picco

L’approccio del Monza dopo l'intervallo, se possibile, è ancora meno convinto. E i veneti stavolta ne approfittano: al 6’ la difesa brianzola respinge corto una punizione e Varas trova un super mancino al volo che si insacca all’angolino. Bianco cerca la scossa coi cambi. Fuori Colombo e Colpani, peggiori in campo, e dentro Galazzi e Zeroli (quest’ultimo alla prima presenza in stagione). A ruota dentro pure Petagna e Caprari per Alvarez e Maric. La reazione arriva ma la sfortuna ci mette lo zampino: al 23’ Azzi pesca in area Zeroli che insacca con un bel colpo di testa. Tuttavia l’esterno monzese parte in fuorigioco e il Var cancella la rete. Alla mezz’ora l’altro neo-entrato Caprari si mette in proprio e partendo dalla sinistra salta due avversari per poi calciare a giro sul palo opposto: palo pieno, segnale della giornata completamente storta del Monza. Gli inserimenti in area di Zeroli rappresentano uno dei pochi fattori positivi. Ad inizio recupero il giovane centrocampista si incunea in area su cross di Galazzi, ma stavolta la sua girata termina alta di pochissimo. Il Padova vince con merito, il Monza finisce sotto la curva Pieri a chiedere scusa ai tifosi.

"La squadra ha costruito molto ed è stata sfortunata. Primo tempo non all’altezza, ma dopo il gol subito abbiamo fatto tutto ciò che è nelle nostre possibilità per recuperare. Siamo corti in questo momento, ma lavoriamo con quello che abbiamo sperando nei recuperi dei giocatori. Non guardo la classifica, ma è chiaro che dobbiamo migliorare soprattutto nell'approccio ad inizio match”, ha commentato a fine partita Bianco. MONZA 0

PADOVA 1

Primo tempo: 0-0

MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Izzo 6, Ravanelli 6, Lucchesi 6 (37’st Carboni sv); Birindelli 5, Colombo 5 (13’st Zeroli 6,5), Obiang 6, Azzi 5,5; Colpani 5 (13’st Galazzi 6), Maric 5 (20’st Petagna 6); Alvarez 5,5 (20’ Capari 6,5). All. Bianco 5,5.

PADOVA (3-5-2): Fortin 6,5; Faedo 6,5, Sgarbi 6,5, Perrotta 6; Capelli 6, Fusi 6,5, Crisetig 6 (29’st Di Maggio 6), Varas 7 (29’st Harder 6), Barreca 6,5 (36’st Favale sv); Lasagna 6,5 (14’st Bonaiuto 6), Bortolussi 5,5. All. Andreoletti 7.

Arbitro: Arena di Torre del Greco 5,5.

Marcatori: 6’st Varas (P).

Ammoniti: Birindelli (M), Crisetig, Perrotta (P).