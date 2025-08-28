Serie B: Adriano Galliani premiato per i 50 anni da dirigente. Monza, dal Sassuolo arriva Augustin Alvarez

Dopo i numerosi acquisti fatti in tutti gli altri reparti, il Monza piazza un interessante colpo per l’attacco. Dal Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto, arriva Agustin Alvarez. L’uruguaiano classe 2001 torna dunque in Italia in seguito alla buona ultima stagione nella Serie B spagnola tra le fila dell’Elche: 9 gol in 40 presenze e promozione conquistata. In Italia invece Alvarez, nei due anni vissuti tra Sassuolo e Sampdoria, non ha mai brillato e ora in Brianza punta al riscatto. Il tecnico Bianco punterà su di lui per migliorare i numeri in fase realizzativa. In uscita invece dopo la cessione definitiva della punta "flop" Ganvoula, andato in Arabia, i biancorossi sono pronti a salutare momentaneamente anche Sardo. Il giovane centrocampista, acquistato prima del passaggio di società e del cambio di dirigenza, dovrebbe passare in prestito al Pescara una piazza sempre di Serie B ma dove potrebbe trovare maggiore spazio. Permane infine l’attesa sul destino dei vari "big". Il più vicino all’addio continua ad essere Colpani, per il quale la Cremonese prosegue la propria corte serrata. Per il fantasista le due società studiano un prestito oneroso dalla cifra complessiva di 7 milioni. Intanto è tornato a parlare pubblicamente l’Ad Galliani (premiato ieri dalla Lega di Serie B per i suoi 50 anni da dirigente), anche lui dato lontano da Monza nei prossimi mesi: "Sono molto soddisfatto della prima vittoria in campionato. Sabato ho ultra-esultato. Sul mio futuro non dico nulla".

Al.St.