Serie B. Bianco tiene alte le ambizioni: "Il mio Monza è molto forte»

Concluso il mercato, forse nel miglior modo possibile vista la permanenza di tutti i big, e passata la sosta Nazionali, il Monza si rituffa nel campionato con entusiasmo. Nella conferenza prima della trasferta contro l’Avellino (si gioca domani sera ore 20.30), il tecnico biancorosso Paolo Bianco non si nasconde e proietta lo sguardo verso l’intera stagione: "Siamo una squadra forte. Possiamo stare nelle prime postazioni e dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità. Abbiamo tutto per fare bene, è inutile negarlo. Certo non vuol dire che vinceremo ogni partita, anzi dovremo essere bravi soprattutto nei momenti difficili".

Negli ultimi otto giorni il mister dei brianzoli ha potuto lavorare per la prima volta con un gruppo finalmente distaccato dalle voci di mercato: "Tutti i ragazzi si sono allenati molto bene. Avevo un po’ di timore, ma mi hanno stupito positivamente. C’è grande carica e voglia di dimostrare. Diversi giocatori inizialmente avevano chiesto la cessione, poi si sono convinti a rimanere. Molti di loro un giorno vorrebbero tornare protagonisti in Serie A, ma prima devono fare la differenza in B". Tra questi ci sono senza dubbio Izzo e Pessina, che Bianco considera leader assoluti: "Con Izzo è come se ci conoscessimo da vent’anni, è tornato pienamente a disposizione. Pessina invece è il giocatore fondamentale. Lui è di Monza, tifa questa squadra e di conseguenza ha un qualcosa in più anche come mentalità".

Ovviamente non manca un’analisi sull’Avellino, neo-promossa ambiziosa, che domani giocherà per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico nell’infuocato Stadio Partenio: "Sono una bella squadra. Come a Bari giocheremo in un ambiente caldissimo e su un terreno particolare. Alla squadra ho detto di fare tesoro degli errori emersi nell’ultima gara. Dovremo essere bravi a non concedere in ripartenza. E allo stesso tempo servirà mettere i nostri attaccanti nelle migliori condizioni per fare gol. Senza lanci lunghi, ma giocando palla a terra".

Un altro tema che tiene banco a Monza in questo mese è quello legato al closing societario, ultima tappa del passaggio di proprietà da Fininvest al gruppo americano Beckett Layne Ventures. E in tal senso il tecnico biancorosso decide di sbilanciarsi, mettendo la parola fine sui timori di un possibile rallentamento: "Al closing non manca tanto, direi una decina di giorni. Io sono sereno, la società non ci ha mai fatto mancare assolutamente nulla".

Alessandro Stella