Serie B. C’è Palermo-Monza, sfida col profumo di A: "Proseguiamo con cattiveria su questa strada»

Dopo aver recuperato la giusta via inizialmente smarrita, per il Monza è giunta la classica e prima (di tante) notte della verità. Questa sera (20.30) allo stadio Barbera, i biancorossi affrontano il Palermo. La sfida mette di fronte le due squadre con il monte ingaggi più alto del campionato, nonché attuali principali favorite per la promozione insieme alla sorpresa Modena. I brianzoli si presentano all’atteso scontro con un punto in più rispetto ai rosanero e soprattutto in uno stato di forma decisamente migliore. Ma il tecnico Paolo Bianco, dopo la sfida vinta contro la Reggiana, ha provato ad abbassare le aspettative: "Non me ne voglia Pippo Inzaghi ma il Palermo è la squadra più forte della categoria, costruita per andare in A. Non sono d’accordo che quando una squadra retrocede dalla serie A è avvantaggiata. Noi dobbiamo proseguire sulla strada con convinzione e cattiveria". Lato formazione dovrebbero rientrare dal 1’ Ravanelli in difesa e Obiang in mediana. In attacco sempre out Alvarez e Petagna: confermato dunque il tridente Colpani-Keita Balde-Dany Mota, con quest’ultimo chiamato a dare continuità dopo l’ottima doppietta di sabato.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota. All. Bianco. Alessandro Stella