Serie B. Cessione Monza, Burdisso atteso lunedì in città

Sono ore frenetiche in casa di un Monza che potrebbe diventare americano in tempi brevi. La cessione della proprietà, da Fininvest al fondo statunitense con referente Mauro Baldissoni, prende sempre più forma. La sensazione tuttavia è che ci sia ancora lavoro da fare per portare a termine la trattativa, considerando pure che la società italiana non si sbottona particolarmente. L’acquisizione del club biancorosso (valutato in un primo momento 30 milioni) potrebbe avvenire, come anticipato, ad una cifra intorno a quota 90. Da capire eventualmente la percentuale della quota di maggioranza che il gruppo americano rileverà all’inizio: si parla del 70/80% subito, per poi arrivare al 100% entro l’anno successivo.

Lunedì dovrebbe giungere in Lombardia Nicolas Burdisso, pronto a programmare i primi passi del nuovo corso. L’ex difensore di Inter e Roma parrebbe infatti destinato a diventare il direttore sportivo del Monza a stelle e strisce. L’intera questione però ne apre a cascata diverse altre e in particolare tra i brianzoli c’è grande incertezza per tutto ciò che riguarda gli aspetti operativi e di mercato. A partire dal ruolo che ricoprirà l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani (nella foto): sarebbe operativo o avrà compiti puramente istituzionali? Allo stesso modo la figura dell’attuale direttore sportivo Mauro Bianchessi (molto legato a Galliani) cozzerebbe con l’ipotetico arrivo di Burdisso.

In ogni caso il Monza non può permettersi di perdere completamente di vista la programmazione per la prossima stagione sportiva. L’allenatore, Paolo Bianco, è stato nominato e ha firmato (in tal senso l’ipotesi di un clamoroso esonero-lampo da parte degli eventuali nuovi proprietari appare improbabile) e sul fronte della rosa alcuni innesti sono stati già formalizzati. Ma per risalire subito in Serie A serve completare la squadra in modo corposo. Allo stesso tempo, per ciò che riguarda nuovi ulteriori acquisti, è evidente come la situazione societaria rallenti un po’ il tutto. L’interesse per il portiere Luca Lezzerini e per il centrocampista Michele Besaggio è concreto, tuttavia i due sono del Brescia fino almeno al 1° luglio. La situazione verrà dunque definita solo dopo quella data e con l’eventuale svincolo dei giocatori. Diverso invece il discorso su Davide Adorni. Il suo arrivo (sempre dal Brescia) pareva certo, ma il Modena si è inserito nella trattativa e salvo sorprese ulteriori si aggiudicherà il difensore.

Alessandro Stella