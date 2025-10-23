Serie B. Dal “mal di pancia“ al primo gol. Keita Balde si è ripreso il Monza

Nel giro di poco tempo la storia tra un calciatore e la propria squadra può cambiare di trecentosessanta gradi. Passando dalla polvere all’altare o viceversa. E uno dei tanti casi è quello tra Keita Balde e il Monza. L’attaccante senegalese, fresco di gol vittoria contro il Frosinone, è attualmente uno dei fari principali della rosa biancorossa, ma in questo avvio di stagione è passato tra vari alti e bassi.

Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, nonostante il pessimo momento vissuto dal club con tanto di successiva retrocessione in Serie B, Keita si cala al meglio nella realtà lombarda (siglando anche 2 reti in 11 presenze). E ad inizio estate, mentre lo staff tecnico, la dirigenza e la proprietà del Monza si preparavano a cambiare totalmente, il classe 1995 decide di firmare immediatamente il prolungamento di contratto. Un segno di grande fedeltà, contrapposto nettamente ai tanti dubbi sul futuro che invece passavano nella mente di parecchi altri compagni.

Tuttavia il successivo impatto immediato col nuovo corso tecnico di mister Paolo Bianco non è così felice. Qualche piccolo acciacco iniziale e una progressiva discesa nelle gerarchie. Il punto più basso del rapporto è poi arriva intorno a Ferragosto, dopo la prima partita ufficiale che il Monza ha perso in Coppa Italia col Frosinone. Bianco non convoca l’attaccante e in conferenza spiega: "Keita è fuori dal progetto, non ha le caratteristiche che cerco". Parole nette che sembrano decretare la fine della storia tra le parti.

Ma pochi giorni dopo il colpo di scena. "Non ho mai litigato con lui né l’ho messo fuori squadra. Si sta allenando benissimo e avrà le sue possibilità", sottolinea l’allenatore. La verità sulla vicenda è rimasta sempre all’interno delle mura di Monzello e le voci di una mediazione decisiva della società e dell’ex Ad, Adriano Galliani, non sono mai state confermate. Fatto sta che da quel momento il trequartista rientra gradualmente nelle rotazioni, prima di fermarsi ancora a causa di nuove noie fisiche. In ogni caso Bianco inizia ad elogiarlo più volte anche pubblicamente: "Ha caratteristiche uniche, può sempre superare l’uomo. Il mio compito è metterlo nelle condizioni di sfruttare le sue qualità".

E da ottobre arriva la svolta. Assist ad Empoli, livello delle prestazioni in crescendo e poi il primo centro stagionale sabato scorso a Frosinone, in una degna chiusura di quel cerchio aperto contro i ciociari due mesi fa. Ora, visto l’infortunio del bomber Agustin Alvarez e le pesanti difficoltà realizzative degli altri attaccanti, il Monza si affida sempre più all’estro di Keita. Un talento mai messo in discussione, a differenza dell’attitudine e della mentalità sempre un po’ troppo oscillanti. Dopodomani, nella sfida casalinga con la Reggiana, il senegalese avrà un duplice obiettivo: realizzare il primo gol assoluto davanti al proprio pubblico e trascinare i biancorossi alla terza vittoria di fila che manca addirittura da aprile 2023.