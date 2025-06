Serie b. Fininvest annuncia: "Accordo vicino per cedere il Monza»

"Siamo vicini a chiudere un accordo e, non appena sarà definito, sarà comunicato ufficialmente". Le parole dell’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, confermano la volontà da parte della famiglia Berlusconi di cedere il Monza. Come acquirente in pole c’è sempre la cordata americana Beckett Layne Ventures collegata a Mauro Baldissoni. Ma Pellegrino non si è sbilanciato: "Non commentiamo i nomi". E sullo sfondo resta l’altro fondo statunitense, Blue Crow Sports Group. La cessione del club brianzolo non sembra comunque in discussione e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

Lato campo, invece, si avvicina Adam Bakoune. Il giovane terzino, classe 2006, tra pochi giorni si libererà dal Milan (dove nella passata stagione ha brillato in Primavera) a parametro zero. Infine arriva l’addio di Luca Caldirola. L’esperto difensore non rinnoverà il contratto e saluterà dopo quattro stagioni. "Caro Monza, è arrivato il momento di salutarci. Sinceramente immaginavo un finale diverso, ma a volte il calcio, così come la vita, non va proprio come vorremmo. Sarò per sempre uno di voi", le parole un po’ deluse del centrale lombardo.

Al.St.