Serie b. Il gruppo Beckett preme per il Monza. Verso il nulla osta dal Cda Fininvest

Pur senza conferme ufficiali sembra essere ormai sicuro il nome del fondo americano che in questi giorni è in trattativa con Fininvest per l’acquisto del Monza. Si tratta della Beckett Layne Ventures, cordata controllata dal manager Brandon Berger, con Mauro Baldissoni (nella foto) nel ruolo di intermediario. Il gruppo Beckett, fondato nel 2018, opera come partner di capitale e consulente strategico per aziende di sport, media e intrattenimento. Berger, manager di successo nel campo del marketing, ha lavorato nel Chelsea ed è sempre più determinato a sviluppare il proprio lavoro nel mondo del calcio. Per avere il Monza è pronto a rilevare subito l’80% (per circa 30/35 milioni) delle quote, arrivando poi al 100% entro un anno. Fininvest, intanto, prosegue le operazioni nel silenzio più assoluto. L’ok definitivo deve ancora arrivare. Tuttavia molto, se non tutto, potrebbe essere deciso già nel Consiglio di Amministrazione che la società della famiglia Berlusconi terrà con ogni probabilità domani mattina. Dunque è questa la deadline attualmente prevista per un passaggio di consegne destinato a mettere la parola fine a un’era storica del calcio italiano.

Al.St.