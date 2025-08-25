Serie B. Il Monza concreto e “operaio“ fa felice Bianco

Il gol di Izzo ha regalato al Monza la vittoria all’esordio in campionato e una grande dose di serenità. Ma oltre ai tre fondamentali punti, la sfida contro il Mantova ha portato in dote qualche indicazione in più, che può tornare utile soprattutto in questa primissima parte di stagione. I biancorossi, visti sabato sera, sono chiaramente ancora lontani dalla forma migliore. Ma in campo hanno messo dal primo minuto impegno, corsa e carattere. Un Monza “operaio“, che ha accettato e superato con pazienza le difficoltà della gara soprattutto in fase di costruzione. E tutto questo ha fatto felice il tecnico Paolo Bianco, che in settimana dopo il ko in Coppa Italia col Frosinone aveva ribadito più volte la necessità della squadra di capire in fretta la realtà della Serie B. "I ragazzi hanno fatto una partita da categoria. Sono molto soddisfatto perchè abbiamo voluto fortemente questa vittoria, giocando aggressivi fin dall’inizio. Dopo l’ultimo anno difficile dobbiamo tornare ad abituarci a vincere. Oltre a migliorare in fase di realizzazione", ha sottolineato l’allenatore nel post Mantova.

Per conquistare l’obiettivo promozione ci sarà dunque da aggiungere sempre lo spirito di sacrificio all’indubbia qualità tecnica della rosa. Perché i brianzoli tra le proprie file hanno nomi che nella cadetteria pochi club possono vantare. Ora in tal senso serve trovare stabilità, dopo un’estate pesante mentalmente tra il cambio di proprietà e un calciomercato asfissiante. Bianco non vede l’ora che la sessione di acquisti e cessioni finisca.

Ed è facile dargli ragione: a stagione ampiamente iniziata i biancorossi non hanno ancora certezza del destino di molti loro big. Colpani e Carboni sono vicini all’addio, mentre Birindelli, Izzo ("Con lui ho un rapporto speciale. È uno dei nostri principali leader, sembra che ci conosciamo da sempre", ha spiegato l’allenatore), Mota e Pessina appaiono invece più ancorati al progetto monzese. E come è noto ormai senza uscite non ci saranno altre entrate, anche se un attaccante più prolifico farebbe comodo a prescindere. In ogni caso toccherà aspettare il 2 settembre, per dissipare i dubbi e capire la vera struttura di questo Monza.

Alessandro Stella