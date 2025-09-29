Serie B. Monza a rilento: l’ombra di De Rossi su Bianco

La sconfitta col Padova, la terza in appena sei gare tra Serie B e Coppa Italia, ha addensato nubi oscure sul Monza. L’intero ambiente, a partire dalla nuova proprietà americana, non si aspettava un avvio di stagione così complesso, soprattutto dopo la permanenza a fine mercato di tutti i giocatori più forti. Ma quest’ultimo fattore per ora non si sta rivelando assolutamente decisivo. I biancorossi faticano sul piano dell’identità di gioco e finora non sono mai riusciti a recuperare gli svantaggi.

Come sempre, il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore. Nelle ultime ore sono cominciati ad aleggiare mormorii sulla posizione traballante di Paolo Bianco (nella foto). Parlare di esonero appare prematuro visto che la stagione è iniziata da poco e la classifica è corta. Inevitabile però una considerazione. Il tecnico biancorosso è stato scelto dalla vecchia dirigenza, Adriano Galliani in testa, e poi successivamente approvato dal nuovo direttore sportivo Nicolas Burdisso. Tuttavia ora Galliani non c’è più e il potere decisionale è tutto nelle mani degli uomini di Beckett Layne Ventures (che oggi nominerà intanto il nuovo Consiglio di Amministrazione). Dunque Bianco e la squadra sono chiamati a una svolta nelle prossime gare ravvicinate contro Empoli e Catanzaro, soprattutto in termini di risultati. Due vittorie prima della sosta per le Nazionali allontanerebbero lo spettro di altri allenatori, quello di Daniele De Rossi su tutti. Non sarà facile, considerati anche i problemi di alcuni big. Capitan Pessina sarà ai box per problemi muscolari anche mercoledì e forse sabato. Una mancanza pesantissima nella già corta mediana brianzola che spera di poter contare sempre di più su Zeroli.

In attacco si spera di riavere al più presto Keità Balde e Dany Mota, le cui assenze hanno tolto ultimamente al Monza fantasia e fisicità offensiva. Per il resto Alvarez (miglior marcatore con 2 reti) è un punto fermo, ma la convivenza tattica con Maric non ha dato buoni frutti. Caprari e Galazzi sono altalenanti, mentre Colpani è ancora lontanissimo da una condizione accettabile. Insomma tante incognite e poco tempo per sistemarle.

Alessandro Stella