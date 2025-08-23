Serie B. Monza obbligato a vincere. E Bianco punta su Keita: "Mai stato fuori rosa»

Il calciomercato sarà un elemento con cui il Monza dovrà fare i conti fino all’1 settembre. Ma intanto oggi inizia il campionato e dopo l’eliminazione in Coppa Italia i brianzoli non possono sbagliare di nuovo e devono lasciarsi alle spalle le tante voci. Alle ore 21, tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, i biancorossi sfidano il Mantova in un delicato derby lombardo. L’obiettivo sono i tre punti, utili per iniziare bene una stagione dove lo scopo è chiaro e dichiarato: tornare in Serie A. Di fronte dunque ci saranno i virgiliani di Possanzini che almeno sulla carta appaiono un gradino sotto. Tuttavia il tecnico del Monza, Paolo Bianco, sa che la realtà può essere ben diversa: "Non si vince coi nomi, ma col gruppo. Spero che la sconfitta col Frosinone sia servita alla squadra per capire cosa è la Serie B. I ragazzi comunque hanno reagito bene alla sconfitta di Coppa".

L’allenatore biancorosso poi affronta di petto la questione Keita Balde, che dopo la sfida col Frosinone sembrava ormai lontano dal progetto monzese. Ma la realtà è diversa: "Sono state fatte troppe supposizioni. Per fare pace bisogna aver litigato, e io non ho mai litigato con Keita. Per essere reintegrato bisogna essere stati messi fuori rosa, e lui non lo è mai stato. Bisogna evitare di destabilizzare l’ambiente, Keita questa settimana si è allenato come non mai. Quindi domani sarà a disposizione". Venendo alla squadra e al tema del mercato Bianco infine non si nasconde: "Non è facile. Qualcuno ha chiesto di andare via, qualcun’altro ha cambiato idea ed è felice di restare a Monza". Nomi non vengono fatti, ma la sensazione è che anche oggi il Monza schiererà i propri pezzi pregiati. Da Izzo a Pessina fino a Caprari e Dany Mota. Non Carboni che non è convocato.

(3-4-1-2): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Azzi, Colombo, Pessina, Birindelli; Colpani; Caprari, Mota. All.Bianco.