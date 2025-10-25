Serie B. Monza prova a spiccare il volo. Bianco non si fida della Reggiana

MONZALa supersfida col Palermo di martedì si staglia minacciosa sullo sfondo. Ma come sottolinea anche il tecnico Paolo Bianco, una partita tira l’altra e una vittoria eventualmente getta i semi per una seconda. Quindi il Monza deve prima pensare solo ed esclusivamente al match odierno, ore 15 all’U-Power Stadium, contro la Reggiana. Lauren Crampsie e Brandon Berger, i due proprietari, sono arrivati ieri in Italia e saranno allo stadio. Gli emiliani sono reduci da due vittorie consecutive che li hanno lanciati in zona playoff dopo un avvio di stagione non semplice. E Bianco in conferenza chiede attenzione: "Loro corrono molto e sono una squadra abituata a questa categoria, capace di vincere anche contro avversari più forti sulla carta. Fare tre punti vorrebbe dire arrivare a Palermo con serenità".

I biancorossi dal loro canto nelle prossime tre partite ravvicinate vogliono fare più punti possibili per chiarire definitivamente le proprie grandi ambizioni. Tuttavia l’allenatore frena gli entusiasmi. "Serve equilibrio, la strada verso l’obiettivo è ancora lunga. Dopo la gara con l’Empoli sembrava che dovessero lapidarmi, ma già da quel periodo qualcosa è cambiato in positivo. Ora la squadra sta facendo tutto bene". Di sicuro tutto il gruppo brianzolo sta crescendo in modo esponenziale soprattutto a livello di carattere e Bianco lo evidenzia: "Siamo ingegneri che devono imparare ad essere anche muratori quando serve. Settimana scorsa col Frosinone in occasione del loro palo nel finale in tre dei nostri si sono immolati per salvare la porta. Nessuno voleva pareggiare quel match. Ho visto e sentito un grande atteggiamento. Ogni cosa si può allenare e migliorare come ad esempio i numeri in fase di realizzazione. Io e lo staff abbiamo il compito di mettere i giocatori in condizione di buttare dentro la palla e creare tante occasioni. Cresceremo anche in quello, segneremo di più". In attacco però oggi ci saranno sempre diverse assenze: ad Alvarez e Galazzi si aggiungono Petagna (sofferenza al bicipite femorale) e Brorsson (dolore all’appendice). Spazio dunque a Keita.

A proposito del senegalese Bianco ha spiegato alcuni retroscena. "Ad agosto con lui non fui tenero, sperando in una sua reazione positiva. Questa reazione c’è stata e ora è indispensabile. Io volevo solo innescare un processo di recupero. Come dico sempre ai miei giocatori, non sono io a fare la formazione, ma sono loro col giusto atteggiamento. Tutti oggi mi mettono in difficoltà nelle scelte e ciò significa che si stanno allenando bene". Al fianco di Keita vanno verso la conferma Colpani e Dany Mota. Negli altri ruoli però, visto il ravvicinato impegno col Palermo, non si esclude qualche rotazione. A centrocampo pronti Ciurria e Zeroli per Birindelli e Obiang, mentre in difesa potrebbe riposare Carboni, con Lucchesi favorito per partire dal 1’. Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Zeroli, Pessina, Azzi; Colpani, Keita; Mota. All. Bianco.

Alessandro Stella