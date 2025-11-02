SERIE B. Monza, trappola Spezia sulla via della cinquina: "Equilibrio in primis, abbiamo tutto da perdere»

Reduce da quattro vittorie consecutive, il Monza torna in campo oggi, ore 17.15 all’U-Power Stadium, contro lo Spezia. Un solo obiettivo: continuare a volare verso la vetta della classifica. Biancorossi finora sempre imbattuti nei confronti casalinghi con i liguri che, dal loro canto, hanno vinto un solo match in stagione e sono terzultimi. Ma la gara rischia di rappresentante la classica trappola e il tecnico brianzolo Paolo Bianco ha chiesto attenzione: "Sarà una partita durissima. Lo Spezia ha un ottimo allenatore, esperto e con giocatori tosti da affrontare. Noi abbiamo tutto da perdere. Servirà avere grande equilibrio tra attacco e difesa". Per quanto riguarda le scelte di formazione, al netto di qualche piccola rotazione, in questo momento per Bianco è difficile non affidarsi a quello che ormai è il blocco titolare. In difesa Carboni punta a riprendersi il posto dall’inizio a scapito di Lucchesi, mentre Delli Carri insidia Ravanelli. In attacco potrebbe rivedersi Colpani dal 1’, accanto agli intoccabili Keita Balde e Dany Mota. Ancora indisponibile Alvarez oltre a Petagna, sempre fuori dalla lista dei convocati per infortunio.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita, Mota. All. Bianco. Alessandro Stella