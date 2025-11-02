Ravanelli di testa e il Monza fa fuori lo Spezia

Monza, 2 novembre 2025 – A volte, come insegna Massimiliano Allegri, basta vincere di corto muso. E il Monza, il cui allenatore Paolo Bianco ha lavorato in passato al fianco del collega livornese, dopo due partite ricche di gol prosegue la sua marcia imperiosa con una vittoria di misura.

I biancorossi superano 1-0 lo Spezia davanti al proprio pubblico. Decisivo il gol di Ravanelli, su gentile regalo del portiere spezzino Sarr, ad inizio ripresa. Per la prima volta dopo quasi 50 anni si registrano cinque vittorie di fila in gare ufficiali. In ogni caso prestazione molto solida per i brianzoli, sempre in totale controllo delle operazioni, anche nei minuti finali quando sono rimasti in dieci per il rosso ad Izzo. In fase offensiva nonostante la grande predisposizione difensiva dei liguri, gli uomini di Bianco hanno atteso con pazienza l’occasione giusta e capitalizzato al meglio quanto costruito.

Da segnalare le zero parate per Thiam e almeno due grosse chance fallite di poco dopo la rete del vantaggio. Tra i più positivi in casa Monza c’è sicuramente Colpani. I biancorossi, sempre secondi in classifica, rispondono al Modena capolista, che resta distante appena un punto.

Le scelte di Bianco

Il tecnico biancorosso conferma il classico 3-5-2, ma rispetto a Palermo fa due cambi. In difesa torna titolare Carboni, al fianco di Izzo e Ravanelli. Sulla trequarti nuova chance per Colpani, chiamato a sbloccarsi, con Ciurria che scala sull’esterno destro al posto di Birindelli. Attacco guidato dagli intoccabili Keita Balde e Dany Mota.

Primo tempo

Monza molto attivo nei primi dieci minuti. I biancorossi controllano pienamente il gioco e alternano le manovre sulle fasce a percussioni per vie centrali orchestrate da Keita e Pessina.

Al 3’ Birindelli pericoloso su corner, ma Sarr risponde bene. Al 10’ sempre su calcio piazzato Izzo svirgola il tiro e serve Obiang il cui tocco attraversa tutta la linea di porta senza entrare. Lo Spezia dal suo canto si difende decisamente bene immolandosi col corpo in più occasioni e punta sulle ripartenze. Da una di queste, al 18’, scaturisce la punizione che Jack manda di poco a lato facendo rabbrividire l’intero U-Power. Tuttavia col passare del tempo, complice l’ottima fase difensiva dei liguri che allo stesso tempo rinunciano quasi a giocare, il Monza si scoraggia un po’ e diventa meno fluido. Mota è costantemente curato da due avversari, Azzi è spesso impreciso e Colpani pur lottando non trova la giusta giocata. Un colpo di testa, finito alto, di Carboni è l’unica chance che i brianzoli riescono a creare fino al termine del primo tempo.

Secondo tempo

Ravanelli la sblocca su regalo di Sarr. Altri tre punti importanti. La ripresa inizia con lo stesso copione. Ma il Monza riesce a sbloccarla: al 8’ Aurelio devia un cross innocuo di Colpani, la palla arriva a Sarr che incredibilmente non trattiene.

E da sottoporta Ravanelli, caparbio nel pressare il portiere avversario, imbuca di testa. Guidati da un Colpani più ispirato del solito, i padroni di casa tornano ad attaccare con più convinzione. Al 17’ Azzi ha la possibilità di raddoppiare da due passi ma spedisce dritto in curva Pieri. Dopo un quarto d’ora di totale controllo senza premere troppo il Monza, rifrescato dai cambi, punge al 35’ sfiorando il 2-0. Obiang verticalizza per Caprari che fa una magia sullo stretto e serve Maric in area. Il centravanti fa sponda per Galazzi il cui pregevole tocco a rete viene salvato da una grande spaccata volante di Wisnieswski.

Ma all’improvviso la gara per i biancorossi rischia di complicarsi. Al 40’ infatti Izzo ferma irregolarmente un avversario in contropiede viene espulso per doppio giallo (ma il primo cartellino è inesistente). Pessina e compagni reagiscono con grande maturità e senza rischiare nulla nel recupero conquistano un altro successo importante.

MONZA-SPEZIA 1-0 Primo tempo: 0-0 MONZA (3-4-2-1): Thiam 6; Izzo 5,5, Ravanelli 7, Carboni 6,5 Ciurria 5,5 (30’st Galazzi 6) (43’st Delli Carri sv), Obiang 6,5, Pessina 6, Azzi 5; Colpani 6,5 (30’st Birindelli 6), Keita Balde 6 (23’st Caprari 6), Dany Mota 5,5 (23’st Maric 6). All. Bianco 6,5. SPEZIA (3-5-2): Sarr 5; Mateju 6 (39’st Hristov sv), Wisnieswski 6,5, Jack 6; Vignali 5,5 (39’st Candelari sv), Candela 5,5 (32’st Soleri sv), Cassata 6 (32’st Kouda sv), Nagy 6, Aurelio 6,5; Vlahovic 5,5 (12’st Di Serio 5,5), Lapadula 5. All. D’Angelo 5,5. Arbitro: La Penna di Roma 5,5. Marcatori: 8’st Ravanelli (M). Note: espulso Izzo (M) al 40’st. Ammoniti: Ciurria, Izzo (M), Jack, Lapadula (S).