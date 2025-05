Svolta societaria. L’annuncio di Paolo Berlusconi: "Monza, cerchiamo acquirenti»

Nonostante fosse cosa risaputa da mesi, solo ieri è arrivata la diretta conferma. Fininvest vuole vendere il Monza. A ribadirlo ufficialmente è Paolo Berlusconi, presidente onorario della società brianzola: "Con la morte di mio fratello Silvio che era il centro di questo progetto e dopo aver speso veramente tanti soldi per un sogno oggi la famiglia direi giustamente, cerca un gruppo affidabile e che possa garantire un futuro a cui passare il club".

Aumenta dunque la curiosità su chi rivelerà la proprietà biancorossa. Nelle ultime ore si sono rincorse voci di una cessione imminente del club ad un meglio non specificato fondo americano (non si tratterebbe né di Gamco, né del fondo a cui è legato l’ex dirigente della Roma, Mauro Baldissoni). Ma Fininvest - pur confermando il dialogo con più investitori interessati - smentisce seccamente che le trattative siano già alla conclusione. Dal lato tecnico invece sale parimente l’attesa per la nomina del nuovo allenatore del Monza. L’Ad, Adriano Galliani ha confermato che è questione di giorni: tra i profili in pole c’è sempre Paolo Bianco del Frosinone, ma anche Gianluca Pagliuca, autore di un’ottima stagione alla Juve Stabia. E sullo sfondo appare l’idea Pippo Inzaghi, destinato a lasciare il Pisa e che con Galliani ha un gran rapporto dai tempi gloriosi del Milan.

Al.St.