Un Monza “rischiatutto“. Bianco rilancia Keita Balde

Quello di Empoli era il primo piccolo bivio. La gara odierna, alle 15 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium contro il Catanzaro, rappresenta invece un solo e pericoloso sentiero. Anche se siamo solo ad inizio stagione, il Monza e il suo allenatore Paolo Bianco sono chiamati più che mai ad una svolta drastica. L’obiettivo è chiaro: la promozione diretta dista già 6 punti e ora è necessario tornare a vincere (magari in modo convincente) per ridare morale all’intero ambiente. La pausa per le nazionali è imminente e dal risultato di questo pomeriggio potrebbero poi arrivare le decisioni della dirigenza biancorossa sul futuro di Bianco. Che però, pur consapevole della propria traballante situazione, non vuole assolutamente gettare la spugna: "Io mi sento in discussione. Ma mi sento sempre in discussione nella vita, non solo nel lavoro. La società mi è molto vicina, forte e trasparente. A me interessa fare risultato col Monza".

Bianco, che oggi sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata ad Empoli, spiega la dinamica che lo ha coinvolto accusando il tecnico dei toscani, Pagliuca: "Chiedo scusa per la reazione, ma le sue parole sono proprio state: "Di ai quei mo...i dei tuoi collaboratori di sedersi". L’offesa gratuita non la accetto". Il turno infrasettimanale, pur negando ancora una volta il successo, ha portato al Monza maggiori convinzioni a livello di prestazione. Bianco si aspetta di replicare oggi, contro un Catanzaro fin qui imbattuto, ma protagonista di sei pareggi in altrettante gare: "Ad Empoli abbiamo fatto una gara aggressiva e i ragazzi hanno risposto bene - dice -. Il Catanzaro è una squadra ben organizzata. Hanno tanti giocatori giovani mischiati a tanta esperienza".

Per quanto riguarda la formazione saranno sempre assenti Pessina e Dany Mota, mentre è assente Ciurria che ha rimediato una distorsione alla caviglia. Il tecnico brianzolo ha annunciato di dover valutare alcuni acciaccati e allo stesso tempo ha comunicato la titolarità di Keita, migliore in campo contro l’Empoli. In attacco, oltre al senagalese, dovrebbero esserci Maric ed Alvarez, chiamati al riscatto. In difesa si va verso il rientro dal 1’ di Izzo e Ravanelli, mentre Carboni è favorito su Lucchesi. Mediana dalle scelte obbligate: con Obiang ci sarà probabilmente Zeroli. Quasi certa, infine, la panchina per Caprari, sostituito per decisione tecnica a metà primo tempo contro l’Empoli. "Alla squadra sto mandando tanti messaggi. Non possiamo permetterci di sbagliare senza la giusta cattiveria. Questo gruppo deve togliersi delle cattive abitudini che si porta dietro dalla scorsa stagione. Non ho nulla contro il calciatore", ha concluso in merito Bianco.

(3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Azzi, Obiang, Zeroli, Birindelli; Keita, Maric; Alvarez. All. Pensalfini (Bianco squalificato).