Una notte per sognare. Il Monza vola ad Avellino. In caso di vittoria brianzoli soli in vetta

Ottenere subito i tre punti per confermare coi fatti le ambizioni dichiarate negli ultimi giorni. Questa sera, ore 20.30, il Monza fa visita al neopromosso Avellino, in una gara che potrebbe nascondere numerose insidie. I campani infatti, pur essendo reduci da un solo punto in due partite, giocheranno per la prima volta in stagione nel proprio stadio dove non perdono da quasi un anno. I biancorossi invece con una vittoria andrebbero da soli in testa alla classifica per una notte. E soprattutto il test odierno sarà utile per vedere a che punto è il livello di gioco dopo gli alti e bassi mostrati prima della sosta contro il Bari.

Lato formazione, dovrebbero rientrare dal 1’ Izzo in difesa e Ciurria sulla trequarti. In attacco confermato Mota, mentre in mediana a guidare la squadra sarà ovviamente Pessina. Il capitano dei brianzoli intanto ha lasciato sui propri social un messaggio di carica verso l’ambiente: "Il Monza ha dimostrato quanto volesse tenermi. Sono felice di essere qui, questa città mi scorre tra le vene. Adesso tutti uniti verso la Serie A". Da valutare invece la presenza di Carboni e Colpani, entrambi ancora lontano dalla miglior condizione. Sicuri assenti Antov, Zeroli e Forson (che nei prossimi giorni dovrebbe operarsi al menisco).

(3-4-2-1): Thiam; Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Birindelli; Azzi, Pessina, Obiang, Ciurria; Caprari; Mota. All.: Bianco.