Verso la sfida al Como. Monza sul lago per non affondare. Nesta: "Serve una prova da derby»

Il derby dà e toglie: è quella partita che se vinci è quella scossa così forte che può cambiarti una stagione intera, o sa essere quella mazzata che sgretola sul momento ogni speranza per risalire. Quelle come Como-Monza "sono partite che rimangono nella storia, speciali per i tifosi e deve esserlo anche per noi - dice Alessandro Nesta in conferenza stampa -. C’è un’importanza di punti e altre cose, dobbiamo arrivare a Como tosti, la classifica ci impone di fare qualcosa di importante. Sappiamo che è molto sentita per la città, daremo il massimo per rispettare il sentimento della gente".

Si parla, ormai di consueto, all’antivigilia: soprattutto in momenti come questi le energie del giorno prima sono tutte alle prove generali e anche oggi Nesta studierà nel dettaglio ogni contromossa per uscire a testa altissima dal Sinigaglia. Alle note defezioni dall’infermeria si aggiunge l’assenza di Izzo, il "personaggio positivo, tosto, che in un “casino“ così allo stadio si esalterebbe", dice il tecnico, che deve fare i conti con la squalifica. Mancherà lui - è pronto Caldirola a sostituirlo in difesa - ma non le motivazioni del gruppo, garantisce l’allenatore: "Non vedo la squadra spaventata. Un po’ preoccupata sì, della classifica, come tutti, inutile nascondersi. Ma i ragazzi sono maturi, sono certo che sappiano riconoscere il momento e tirarsi fuori".