Morata, addio alla nazionale spagnola?

Madrid, 9 giugno 2025 – La sconfitta in finale di Nations League contro il Portogallo ha un peso enorme per la Spagna, ma soprattutto per Alvaro Morata, che dal dischetto ha sbagliato il calcio di rigore e ha permesso agli avversari di vincere la partita e sollevare al cielo il trofeo. La gara tra le due nazionali è stata equilibrata: dopo il vantaggio di Zubimendi al 21', la squadra di Roberto Martinez ha pareggiato i conti cinque minuti dopo con Nuno Mendes, per poi tornare sotto al 45', quando per le furie rosse ha trovato la rete Oyarzabal. Il Portogallo, però, non si è arreso e al 61' ha riacciuffato gli avversari con Cristiano Ronaldo, che poi ha abbandonato il campo all'88' per un infortunio. Dalla rete di CR7 il risultato non è più cambiato, né nei tempi regolamentari e nemmeno ai supplementari, con la partita che si è decisa ai calci di rigore. Anche nei tiri dal dischetto l'equilibrio è stato assoluto: per i portoghesi hanno segnato Gonçalo Ramos, Vitinha e Bruno Fernandes, mentre gli spagnoli hanno risposto con Merino, Alex Baena e Isco. Il quarto rigorista del Portogallo è stato Nuno Mendes, anche lui impeccabile, e per la Spagna si è presentato dagli undici metri Alvaro Morata. Il tiro dell'ex Juve e Milan, però, è stato neutralizzato da Diogo Costa e Ruben Neves ha segnato la rete decisiva immediatamente dopo, regalando la vittoria alla sua nazionale. Tanta la delusione per il giocatore del Galatasaray, che, come nel 2021 contro l'Italia, ha sbagliato dal dischetto e ha condannato la sua squadra alla sconfitta. Nel post partita, Morata è stato chiaro, chiudendo forse definitivamente la sua avventura con la Spagna. “Non so se tornerò in nazionale”, ha detto l'attaccante, per poi aggiungere che molto probabilmente non vestirà la maglia delle furie rosse per gli impegni di settembre. Dopo il calcio di rigore sbagliato, Morata e la sua famiglia sono stati vittime di uno spiacevolissimo fatto: l'influencer italiana, infatti, ha condiviso nelle proprie storie Instagram un messaggio contenente delle minacce di morte, commentando con un “Ma ci rendiamo conto che si tratta solo di una partita di calcio?”. Poi, però, nelle storie successive l'influencer ha mostrato anche dei messaggi di solidarietà dopo quanto successo, ringraziando tutti coloro che le hanno voluto esprimere il proprio affetto.