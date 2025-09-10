Motogp, Bagnaia: “Misano speciale, arrivo motivato”

Bologna, 10 settembre 2025 – A Misano per rinascere, ma non sarà facile. Un 2025 molto difficile per Pecco Bagnaia e un weekend in altalena a Barcellona, tra un sabato disastroso e una buona rimonta la domenica, ma al Simoncelli Marc Marquez si trova molto bene e si candida a essere il favorito numero uno. Da un lato del box la ricerca di una luce in fondo al tunnel, dall’altro un mondiale che a breve sarà aritmetico e che Marc chiuderà con largo anticipo in Asia. Bagnaia dovrà assolutamente risolvere i problemi sulla sua moto per non vivere anche un 2026 da comprimario, mentre Marquez ha trovato a Borgo Panigale ciò che cercava: una moto per vincere. Ora si va a Misano, tracciato che allo spagnolo piace parecchio…

Bagnaia: “Misano è speciale”

Sulle montagne russe Pecco Bagnaia. Al Balaton inizio difficile, poi uno stravolgimento del set up e buone sensazioni in gara, che tra l’altro avevano indotto Pecco ad andare con ottimismo a Barcellona, invece in Spagna è arrivato il peggior sabato della sua carriera che lo ha relegato in ventunesima posizione in griglia, ripiombando nel baratro. Così, ha dovuto arrangiarsi in gara risalendo fino alla settima piazza. Un timido segnale, ma trovare una via di lavoro è complicato. Misano, però, può regalare uno stimolo in più: “Misano è sempre speciale e cercheremo di goderci l’affetto dei tifosi Ducati – le sue parole – Arriviamo con motivazione e a Barcellona abbiamo lottato chiudendo in crescendo. La rimonta in gara è stata buona e ripartiamo da queste sensazioni positive. Lavoriamo sodo e proveremo a sfruttare le caratteristiche della pista”. E anche qui c’è un ma. Oltre ad aver dominato la stagione 2025, Marc Marquez trova a Misano un tracciato ideale per le sue caratteristiche e non a caso è il pilota più vincente al Marco Simoncelli da quando si è tornati a correre sulla nuova conformazione. Eccolo, Marc: “Misano è una pista favorevole al mio stile e sarà un weekend dedicato a tutti i tifosi Ducati. Non vedo l’ora”. Inoltre, Marquez vorrà tornare sul gradino più alto del podio dopo essere stato battuto da Alex Marquez a Barcellona. Il fratello minore era più veloce al Montmelo e Marc non ha voluto rischiare: “E’ stata una bella gara e una bella festa con i tifosi spagnoli. Il tracciato non era perfetto per noi ma siamo riusciti a vincere la Sprint, mentre la domenica sapevamo che Alex sarebbe stato più veloce”. E allora via a Misano a partire da venerdì, poi il sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gare a partire dalle 11 con la Moto 3, dalle 12.15 con la Moto 2 e dalle 14 con la Moto gp. Doppia diretta tv Sky e TV8. Leggi anche - Moto gp, Dall'Igna: "Faremo di tutto per aiutare Bagnaia"