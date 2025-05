Motorini riminesi in massa verso lo stadio: sfida accesa tra Prato e Rimini

Trasferta stile anni ’60, manca solo la lambretta: una fila di motorini riminesi attraversa via Trometta e si butta in via Lanza direzione stadio. Sono le 17,20, Pantano è blindata. Ci sono più sirene che luci accese nelle case e qualcuno dai balconi grida sconsolato: "Salta la pizza". Serrande abbassate, chiusa anche la chiesa. Lo spazio che un tempo era parcheggio e che le amministrazioni comunali si sono mangiate nei decenni, torna a essere tale: tutte le vie lato nord requisite per gli ospiti. La zona pullula di manganelli, poliziotti in divisa e in borghese vigilano al metro quadrato e anche i furbetti si sono rimessi in riga: un primo sciame di motorini romagnoli era stato bloccato e Vismara e condotto sui binari giusti. Dall’altra parte i tifosi della Prato sono già tutti seduti (anzi in piedi) da un’ora. Settore strabordante. Al botteghino la fila penetra fino alle case. Passa il professor Raul Zini, che con la consueta eleganza augura: "Buona partita". Un colpo d’occhio così non è mai visto. Bisogna ritornare a Vis Ternana (86-87) quando non c’erano i seggiolini sugli spalti e gli spettatori salivano addosso agli altri. Sarebbero stati altrettanti se solo ci fosse stato uno stadio normale. La Prato è stipata in ogni angolo e nella ressa dei biglietti ha sputato fuori anche uno dei suoi pilastri, Angelo, super tifoso con il sombrero che per la prima volta è costretto ad aggirarsi in tribuna. Attorno allo stadio c’è chi ha bussato alle case trovando ospitalità in un terrazzo o su una finestra. Questa sfida non vuole perdere nessuno. All’ingresso delle squadre la Prato esplode lo scudetto vissino in un mare di bandiere ed esponendo uno striscione: "Per la maglia lotterò, solo mai ti lascerò". Quella riminese risponde con insulti. Premio e applausi per Zoia per le cento partite. Si comincia. Il Rimini vuole spegnere i fuochi e infila tre azioni pericolose, la Vis prende le distanze ed esce bene spinta da un doppio tifo: Prato e tribuna si intrecciano. Tremano i gradoni al palo di Parigi ma tremano di più al gol di Paganini. Gol sbagliato, gol subito, recita un vecchio adagio del calcio e il Benelli diventa una bolgia. Spinge la Vis, spingono i tifosi, bisogna battere il ferro finché è caldo, specie in sfide bollenti come queste, ma il tempo si chiude sul vantaggio vissino tra gli applausi coscienti della gente che sa che ancora "è lunga". Ripresa intensa, Squadra e tifosi viaggiano all’unisono con positività, regalandosi minuti intensi e procedendo a braccetto fino al fattaccio finale. Siamo oltre il minuto novanta quando Lombardi strozza l’urlo in gola al popolo di casa, siglando un pareggio che va un po’ stretto e che non spegne gli entusiasmi e le speranze. La Prato salta tutta intera anche al triplice fischio, applaudendo comunque i suoi e rimandando tutto all’ultimo match: "Non molliamo, noi ci crediamo". Fuori partono fuochi d’artificio. Lo spettacolo continua.

d.e.