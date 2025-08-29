Mourinho esonerato dal Fenerbahce, ma potrebbe andare al Nottingham

Bologna, 29 agosto 2025 – E’ già finita l’avventura di José Mourinho al Fenerbahce. Dopo poco più di un anno, il tecnico portoghese è stato esonerato dalla società turca in seguito alla sconfitta maturata nella gara di ritorno dei preliminari di Champions League contro il Benfica. Zero a zero all’andata, ma uno a zero per i portoghesi al ritorno e Fenerbahce ‘retrocesso’ in Europa League. Sconfitta fatale, dunque, per la permanenza di Mourinho sulla panchina turca, ma attenzione, perché in poco tempo potrebbe tornare in sella al Nottingham.

Risolto il contratto con Mourinho

‘Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera’, l’annuncio del Fenerbahce che dunque ha immediatamente preso provvedimenti dopo l’eliminazione dalla Champions League, che ha vissuto ieri il sorteggio della fase a campionato senza il Fener eliminato. Via il tecnico portoghese, che paga non solo la sconfitta di Lisbona ma anche un anno senza particolari sussulti dato che il Fenerbahce è stato battuto in campionato dal Galatasaray, campione di Turchia con undici punti di vantaggio sui rivali cittadini, e pure ai quarti della coppa nazionale (1-2 sempre contro il Gala poi campione). Una disfatta se si pensa che nel derby di Istanbul una squadra ha vinto tutto e l’altra nulla. E Mourinho era stato preso proprio per invertire la tendenza dato che il Galatasaray ha vinto tre scudetti in fila e il Fenerbahce era stato superato anche nel 2022 dalla sorpresa Trabzonspor. Invece no, le solite polemiche pubbliche dello Special One, niente scudetto in patria, niente coppa, ambiente sempre diviso dalle sue dichiarazioni e il culmine con la sconfitta in Champions League. Risoluzione del contratto inevitabile per l’uomo del Triplete interista nel 2010, ma anche la possibilità, a stretto giro di posta, di tornare immediatamente in sella. Infatti, nonostante il buon avvio con una vittoria e un pari e un mercato con tanti investimenti, Nuno Espirito Santo sarebbe a rischio a Nottingham per presunti contrasti con la proprietà. E proprio Mourinho pare essere uno dei candidati alla sostituzione se il Forest decidesse, incredibilmente dopo tre partite, di sostituire l’allenatore. Per il 62enne Mourinho si potrebbero schiudere di nuovo le porte della Premier, lui che ha allenato il Chelsea due volte, ma anche il Manchester United e il Tottenham. Sarebbe un clamoroso ritorno nel calcio inglese dove ha vinto tre campionati, quattro coppe di lega, due Community Shield e una Coppa d’Inghilterra. Senza dubbio è stato un vincente, ma lo è ancora? Intanto, esonero dal Fener. Ora, forse, una nuova avventura al Nottingham.